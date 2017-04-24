員警執勤受傷 林佳龍籲市民鼓勵與支持
2017-04-24 11:30
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府警察局第六分局4名員警昨日清晨發生重大車禍，造成2人輕傷、2人重傷，市長林佳龍除昨晚前往醫院探望，今日再度表達對受傷員警的不捨，並請家屬放心，他表示，警友會將支付後續損失賠償與醫療費用，也希望市民給員警最大的鼓勵與支持。
林佳龍表示，4名員警冒險犯難，卻因追撞受傷，他昨日前往醫院探視，雖然員警情況比較穩定，但仍有一位處於昏迷狀態，榮總也全力搶救中。
林佳龍說，市府一定會全力協助，保障員警權益與醫療照護，請家屬放心；至於受損的路邊設施與民眾汽機車，市府也會依照保險規定賠償，警友會理事長林戊坤已和他聯繫，表示將會支付後續損失賠償與醫療負擔。
林佳龍也說，員警勇於任事，但希望他們能注意自己的安全，更呼籲市民給予員警最大的鼓勵與支持，因為台中的治安能改善，就是靠這些無名英雄無時無刻的付出。
對於媒體報導，第六分局的員警平均年紀較輕，可能較無經驗，林佳龍指出，年輕員警對工作會比較有熱情，市府不希望澆熄他們的熱情，但終究是安全第一，而由於警察值勤採輪班制度，難免夜班會比較多，但專業與年紀無關，關鍵還是在於專業的訓練，他再度提醒員警注意安全，若員警在警急情況下冒險犯難，他仍對員警們表達敬意與支持。
警察局長陳嘉昌則說，員警在警專受過2年專業訓練，一畢業就是具專業素養的警察；西屯所轄區只要有狀況，員警都會儘速趕到現場，因此用年齡鑑別員警的值勤績效，不一定正確。
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