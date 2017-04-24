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花蓮砂石車擦撞遊覽車 37日客受驚嚇幸無礙

花蓮今早發生砂石車擦撞遊覽車車禍，所幸遊覽車上37名日客並無大礙。（警方提供）

2017-04-24  11:21

［記者王峻祺／花蓮報導］台9線蘇花公路與台8線中橫公路交會口，今早9時許發生砂石車擦撞遊覽車車禍，所幸遊覽車上37名日本籍旅客並無受傷，車禍僅造成砂石車駕駛頭部擦傷，警方目前正調閱路口監視器畫面，釐清事故原因。

警方表示，砂石車經擦撞後，右車頭幾乎全毀，擋風玻璃散落一地，遊覽車則是左後方毀損，雙方均無酒駕，因砂石車無行車紀錄器，將調閱路口監視器釐清車禍原因。

花蓮今早發生砂石車擦撞遊覽車車禍，所幸遊覽車上37名日客並無大礙。（警方提供）

花蓮今早發生砂石車擦撞遊覽車車禍，所幸遊覽車上37名日客並無大礙。（警方提供）

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