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為一宗背信案... 廣告鬼才范可欽 今赴北檢作證

廣告鬼才范可欽，今早以證人身分到北檢出庭。（記者錢利忠攝）

2017-04-24  11:16

〔記者錢利忠／台北報導〕廣告鬼才范可欽去年曾受邀到某大學擔任評審，事後該校吳姓教職員疑似捲入官司糾紛，被控背信等罪，目前仍是他字案；為此，范可欽今早首度被台北地檢署以證人身分傳喚出庭，面對記者追問案情細節，范可欽不願透露，僅簡單表示，是為了一起商業案子出庭作證。

2000年總統大選時，范可欽曾替當時民進黨的總統候選人陳水扁操盤一系列競選廣告，包括「鐵漢柔情篇」、「家人平安篇」、「年輕領袖篇」與「美麗島二十周年篇」，因而聲名大噪；陳水扁下台後爆發一連串官司，范可欽則曾於95年間擔任倒扁活動發言人。

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