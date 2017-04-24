大晴天穿雨衣太突兀 毒蟲搶便當店糗遭逮

2017-04-24 11:07

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市58歲黃姓毒蟲，日前因缺錢買毒，竟在光天化日中午用餐時間，頂著大太陽穿著雨衣跑到新北市泰山區的便當店行搶，其趁著店員忙碌時，搶走桌上的37張百元鈔後拔腿就跑，殊不知他因為大太陽下穿雨衣的詭異舉動，進店時早已被注意，店員見狀追上前將他逮個正著，後續警力趕抵現場，將他上銬逮捕。

警方調查，黃姓男子目前無業，有多項毒品前科，是轄區內的毒品人口；本月20日中午12時許，他疑似毒癮又犯，穿著雨衣騎贓車在泰山市區尋找犯案目標，行經明志路二段一間便當店時，發現桌上有袋現金，遂穿著雨衣假裝成顧客入內。

大太陽下穿著雨衣，便當店的吳姓店員早已發現黃男的詭異行徑，雙眼緊盯黃男，果然下一秒黃男就伸手搶走桌上的現金，但吳男早已有所防備，一個箭步衝上前將他抓住，紙鈔散落一地，拉扯過程中巡邏警力到場，依現行犯身分當場將黃男壓制逮捕。

偵訊時黃男供稱因為沒錢吃飯才會犯案，警方事後清查，黃男不僅行搶便當店，從3月底開始接連在泰山區犯下4起竊盜案，舉凡機車、手機、鞋子通通都偷，訊後依竊盜、搶奪罪嫌將他移送法辦，將持續清查黃男有無涉及其他案件。