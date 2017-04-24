修甲剪破皮害人感染甲溝炎 髮廊負責人被起訴

2017-04-24 10:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕去年11月23日中午，基隆一名王姓婦人透過友人介紹到某家髮廊修剪腳指甲。張姓髮廊負責人，修剪時不慎將王婦的腳皮剪破受傷，害她感染甲溝炎，王婦怒告張姓老闆娘業務過失傷害。基隆地檢署檢察官認定，張婦觸法，今日將她起訴。

王婦向檢察官表示，當時透過張姓友人介紹，到張女的髮廊修甲，沒想到回來之後發現，左腳第2隻指甲有受傷，所以到診所看診，並開出診斷證明書。張姓老闆娘則向檢察官表示，王姓婦人確實有到店裡修甲。

檢察官認為，張女是在執行業務時造成王婦受傷，依業務過失傷害罪將她起訴。