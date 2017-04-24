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修甲剪破皮害人感染甲溝炎 髮廊負責人被起訴

2017-04-24  10:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕去年11月23日中午，基隆一名王姓婦人透過友人介紹到某家髮廊修剪腳指甲。張姓髮廊負責人，修剪時不慎將王婦的腳皮剪破受傷，害她感染甲溝炎，王婦怒告張姓老闆娘業務過失傷害。基隆地檢署檢察官認定，張婦觸法，今日將她起訴。

王婦向檢察官表示，當時透過張姓友人介紹，到張女的髮廊修甲，沒想到回來之後發現，左腳第2隻指甲有受傷，所以到診所看診，並開出診斷證明書。張姓老闆娘則向檢察官表示，王姓婦人確實有到店裡修甲。

檢察官認為，張女是在執行業務時造成王婦受傷，依業務過失傷害罪將她起訴。

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  • 修甲剪破皮害人感染甲溝炎，髮廊負責人被起訴。圖為佳里奇美醫院陸續接獲指甲嵌入皮肉軟組織造成甲溝炎病例照片。示意圖與本文無關。 （圖由佳里奇美醫院提供）

    修甲剪破皮害人感染甲溝炎，髮廊負責人被起訴。圖為佳里奇美醫院陸續接獲指甲嵌入皮肉軟組織造成甲溝炎病例照片。示意圖與本文無關。 （圖由佳里奇美醫院提供）

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