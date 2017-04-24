「御蓮蔬食」餐券糾紛 御蓮齋告蓮香齋負責人詐欺
2017-04-24 10:38
御蓮齋總經理吳松洋（左2）質疑前蓮香齋負責人郭芳良自行預售餐券高達10幾萬張，今早在律師陪同下向台北地檢署提告，指控郭芳良涉嫌詐欺。（記者錢利忠攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕知名素食餐廳「蓮香齋」，公司經營權易手改名為「御蓮齋」，但接手經營的公司「御蓮蔬食」日前卻公告，「蓮香齋」販售的餐券需加價才能使用，並設餐券使用期限，引起消費爭議；御蓮齋總經理吳松洋質疑前蓮香齋負責人郭芳良自行預售餐券高達10幾萬張，今早在律師陪同下向台北地檢署提告，指控郭芳良涉嫌詐欺。
御蓮齋聲明指出，目前市面上所流通該公司所發行的餐券，該公司將依法接續處理，非屬該公司發行或不法的餐券，該公司亦本於消費者權益之保護及維護企業商譽，將提供道義上協助。
御蓮齋聲明提及，目前市面上有各種以該公司名義發行的不法餐券流通、盜賣，並在網拍平台上，有種種以虛偽資訊販賣等情形，造成該公司權利受損，更排擠到合法餐券持有消費者之權益，該公司將依法追究責任，籲請社會大眾勿貪小便宜，或一時不察購買不法餐券。
消保官調查，蓮香齋流通餐券共有8種，分別由蓮香蔬食、人道國際事業、歡喜齋、蓮香齋事業、蓮香齋國際、德茂昌及蓮香齋國際事業，及接手經營的御蓮蔬食公司發行。但御蓮齋易手後，8間公司僅御蓮蔬食發行的餐券可以不加價延用，衍生消費糾紛。
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