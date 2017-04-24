又是中國貨惹禍 電動機車鋰電池起火釀火災
2017-04-24 10:36
［記者楊政郡／台中報導］台中市北區公所103年採購一批電動機車鋰電池，使用沒多久，104年2月間就發生鋰電池起火導致火災，追查發現，得標的神錡能源公司竟違規提供「中國」生產的電池，而在招標文件上刻意填載「中華民國」國產商品，被告王姓業者辯稱招標文件是業務小姐準備的，他不知情，檢察官不採，依偽造文書起訴王某。
起訴書指出，103年台中市北區、北屯區等公所採購電動機車鋰電池案，採用公開招標，招標公告中揭示不得使用中國之產品，最後又神錡能源公司得標，而驗收時文件上都是繁體中文，且表明是田都公司之國產商品。
而該批電池使用到104年2月在北屯區公所之電動機車，竟無故起火，經追查發現田都公司這批貨是向中國進口，田都公司表示這批貨是神錡公司向他們採購，原本就是中國生產，不是國產貨。
王姓負責人稱，他知道田都的電池是向中國進口，但否認犯行，辯稱投標事宜都事業務小姐在處理，他不知情。
檢察官認為王代表公司與北區公所簽定採購契約，王某還出示證明文件，表明是田都公司之國產商品，且電池上都是繁體中文字，王某辯稱不知情不可採信，依偽造文書等罪起訴。
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