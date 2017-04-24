來個大迴轉 2機車相撞3人彈飛
2017-04-24 00:12
〔記者徐聖倫／新北報導〕23日上午北宜路二段發生對撞車禍，32歲陳姓女子購物完騎上機車來個大迴轉往對向車道，不料遭同向的20歲陳姓男子載著女性友人騎機車撞個正著，3人因撞擊力道過大彈飛空中，落地後皆倒地不起，所幸3人都保住一命。
警消據報趕抵，趕緊查看3人狀況，陳女有腦震盪狀況，全身多處挫傷，緊急送往新店耕莘醫院加護病房觀察，陳男與女性友人較幸運，僅全身多處挫傷，送往新店慈濟醫院包紮後無礙。警方表示，雙方經酒測皆未飲酒，將持續調閱監視器以釐清事故責任歸屬。
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