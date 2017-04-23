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男服務生猛開女大生房門 遊記變驚魂記

2017-04-23  23:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕女大生睡溫泉會館房間遭男子闖入！6名女大生22日至新北市烏來遊玩並住進溫泉會館，不料遭會館年輕男服務生持備用鑰匙於凌晨連闖入房間2次，嚇得女大生們心驚驚，他們在「Dcard」論壇中寫下住宿驚魂記，提醒女孩們出門住宿必定要選有門內扣鎖的房間，以保護自身隱私及安全。

發文女大生指出，當時是凌晨4時許，男服務生竟拿鑰匙開門走進她們房間，甚至還繞到床頭邊，其中1人被他驚醒，服務生便胡謅是來確認房門有無鎖上，又藉故攀談表示自己剛與朋友喝酒回來，甚至探問女大生幾歲，接著怕尷尬便調頭走人，不料5分鐘後又聽見門鎖轉動聲，果然，又是這個男的。

女大生氣問「「請問為何要一直開我們的門？」他看到她站在門邊，嚇得胡謅下班前都要來確定門有沒有鎖上，而且這間都是女生更要注意，他走後所有人全都嚇得不敢睡，明明是來度假放鬆的結果被搞成驚魂夜。

新店警分局經網路巡邏主動介入關心，雙方達成協議未成案，因此沒有介入，若女學生們有任何疑慮都可以與警方聯繫。

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  • 女大生入住的溫泉會館房間在凌晨2度遭服務生持備用鑰匙開門。（記者徐聖倫翻攝）

    女大生入住的溫泉會館房間在凌晨2度遭服務生持備用鑰匙開門。（記者徐聖倫翻攝）

  • 女大生在Dcard上寫下這次驚魂記，提醒女生出門要注意。（記者徐聖倫翻攝）

    女大生在Dcard上寫下這次驚魂記，提醒女生出門要注意。（記者徐聖倫翻攝）

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