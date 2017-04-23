男服務生猛開女大生房門 遊記變驚魂記
2017-04-23 23:55
〔記者徐聖倫／新北報導〕女大生睡溫泉會館房間遭男子闖入！6名女大生22日至新北市烏來遊玩並住進溫泉會館，不料遭會館年輕男服務生持備用鑰匙於凌晨連闖入房間2次，嚇得女大生們心驚驚，他們在「Dcard」論壇中寫下住宿驚魂記，提醒女孩們出門住宿必定要選有門內扣鎖的房間，以保護自身隱私及安全。
發文女大生指出，當時是凌晨4時許，男服務生竟拿鑰匙開門走進她們房間，甚至還繞到床頭邊，其中1人被他驚醒，服務生便胡謅是來確認房門有無鎖上，又藉故攀談表示自己剛與朋友喝酒回來，甚至探問女大生幾歲，接著怕尷尬便調頭走人，不料5分鐘後又聽見門鎖轉動聲，果然，又是這個男的。
女大生氣問「「請問為何要一直開我們的門？」他看到她站在門邊，嚇得胡謅下班前都要來確定門有沒有鎖上，而且這間都是女生更要注意，他走後所有人全都嚇得不敢睡，明明是來度假放鬆的結果被搞成驚魂夜。
新店警分局經網路巡邏主動介入關心，雙方達成協議未成案，因此沒有介入，若女學生們有任何疑慮都可以與警方聯繫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- MLB》狂賀！胡智為登上大聯盟 台將第12人
- 北藝二次流標北 市府：不排除追加預算
- 羅力「台南王」 悍將客場止10連敗
- 〈生活停看聽〉有人代勞 反而易退化
- 女星遭疑蕾絲情 自揭富二代前男友劈腿重傷
- 馬雲稱納稅是最好的「行賄」 網友：淘寶小賣家交稅了？
- 梅嶺賞螢季登場 台南市觀旅局：今年會爆量
- 〈徵文大拼盤〉夫妻冷戰 開始破冰
- 月退俸黨職併公職 381人還在領
- 中職 Live》張志豪關鍵安打 兄弟雙重賽全勝
- 自由廣場》科學最前線與番大租
- MLB》胡智為登上大聯盟 經紀公司：很開心也很激動
- 防轉型私校掏空校產 教團籲嚴把關
- 劉曉頤／差點，就不是了
- 高教怎麼救？ 教部不能再和稀泥
- 法國大選開票倒數 殺警衝擊選情各界看法不同
- 【小繆思 】 2+1的友情
- 吳明捷投手像「曬傷」 閉關補漆
- 自由廣場》政策鼓勵拆古厝？
- 媽祖牽線 台東運將娶馬祖姑娘
- 中職》故意保送王柏融 史總：因為他是桃猿最強打者
- 戴佩妮開唱慶生 最好的生日禮物是...
- 杜特蒂向恐怖份子嗆聲：我會吃掉你的肝臟
- 土屋太鳳愛劈腿 傲秀軟骨功
- 男星搭捷運闖關 精壯肌任人摸
- 出身海龍蛙兵 江啟臣睡金門坑道半年
- 農博試營運首日 遊客破6萬人次
- 宜蘭綠博「一食之選」 循環經濟找商機
- 好萊塢科幻動作片冰封20年 找李安解凍
- 美職球探盯上 朱育賢不分心
- 《目擊者》花絮爆雷 拍攝祕辛好嚇人
- 三太子盃》痛宰加國剋星 盧彥勳今爭冠
- 母化療拒她贈髮 大一女剪下捐出
- 完成生命拼圖 台美混血兒返鄉尋根
- 〈女人向前走〉化敵為友 我的小三閨蜜
- 〈圖文專欄〉愛妳 珍視自己
- 魏少戒「獨」 雷霆開胡
- 星期專論》「自由的滋味」得來不易
- 〈婚姻幸福學〉愛我，不要黏著我
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男服務生猛開女大生房門 遊記變驚魂記
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分