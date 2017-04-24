台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
2017-04-24 00:21
〔記者姚岳宏／台北報導〕許多人質疑，台灣警車都是特定廠牌的國產轎車，當遇上雙B等進口轎車甚或罕見「超跑」，需要攔截追車時，實在是「有心無力」，曾多次採購警車的高階後勤警官坦言，目前台灣警車均採最低價標，不太可能買到什麼好車，「順順地開沒問題」，但如果是用來追車等需「極限操駕」方式，確實不太適合。
他解釋，目前警車由各縣市警局自行採購，但基於預算考量，幾乎都採最低標，有些熱門車廠、車款認無利可圖，加上改裝及後續保固費用，可能還會賠本賣，因此都不願來標；會來標的都是固定那幾家，也都是市面上較冷門的車款。
另有基層員警透露，日前最新下來的一批警車是國產休旅車，由於底盤高，開起來視野較好，平常巡邏沒什麼問題，但只要聽到無線電要趕赴現場，開快一點，幾個轉彎或超車下來，心理就會毛毛的，「感覺快翻車了」，更遑論還要街頭追車。
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