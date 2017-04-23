林佳龍探視受重傷員警 盼市民集氣祈福
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市六分局市政所簡銘韋凌晨追緝群毆嫌犯發生車禍重傷，一度失去生命徵象，台中榮總經急救手術7小時後搶回一命，市長林佳龍晚間8點半探視簡銘韋傷勢，並慰問家屬，家屬看見市長到訪淚崩，僅表示，希望簡銘韋早日清醒；林佳龍盼市民集氣，替年輕且認真執行公務的員警祈福，助他早日脫離險境，更嘆台中市最近治安變好了，就是因為有這些無名英雄無時無刻堅守崗位，冒險犧牲，大家應該珍惜，「少一個鬥毆事件，就可少一個警察免於生命威脅」。
台中榮總指出，簡銘韋到院時沒有生命徵象，經急救5分鐘恢復血壓、心跳，因頸椎第1、2節骨折、腦血腫以及缺氧性腦病變，該院神經外科緊急替他進行顱骨減壓及頸椎復位手術，經歷約7小時手術，生命徵象已較到院時相對穩定，已送進加護病房觀察，晚間另啟動低溫療法，透過將人體降溫，降低有害代謝物質對患者腦部傷害。
林佳龍原本在第一時間希望能到醫院探視受重傷警員，等到醫院手術結束，夜間8點半趕到台中榮總，進加護病房探視，並向醫護人員致意。
林佳龍說，員警一度非常不樂觀，幸好目前經過10幾小時搶救後，目前血壓等狀況已在控制範圍，生命狀況暫穩定，現在是簡銘韋的關鑑時刻，盼希望大家集氣祈禱，陪他走出險境，祈求上天有眼，助這名年輕為執勤公務受重傷的警察早日恢復。
林佳龍說，家屬憂心員警傷勢，也安慰家屬警員年輕、生命力強，家屬要堅強，一起祈禱，讓員警化險為夷。
林佳龍也感慨，台中治安近來有大幅改善，卻有民眾不知道為何變好，他希望民眾知道，就是無名英雄無時無刻堅守崗位，沒有他們冒險、犧牲，治安就不能改善。
他衷心呼籲市民要珍惜，盡量不要製造警察繁重勤務，「少一個鬥毆犯罪行為，就能多保護一個警察免於生命威脅」；更期待市民善盡公民責任，不是把治安都交給警察，警察再神勇，執法過程仍可能會有傷亡或事故，大家一起支持警察拚治安，才是維護良好治安環境是最根本方法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 救護不闖紅燈被投訴！消防員憤而請辭：熱情耗盡
- 破窗救出3姐弟！台南凌晨傳家暴 家暴父被制伏
- 退休警遭武士刀捅背 凶嫌被逮捕送辦
- 鋸樹枝遇鄰樹傾倒 男受困3公尺樹上
- 北市破窗賊犯下近20 紅鞋太顯眼露餡
- 全都被拍到了！ 揭密金正恩的極樂世界
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 三太子盃》痛宰加國剋星 盧彥勳今爭冠
- MLB》賈吉轟怪力陽春砲 海盜主場第三遠（影音）
- NBA》康利打出代表作 教頭力挺：別再質疑他身價
- NBA》力壓哥哥 M.加索飆中場壓哨球（影音）
- 中職Live》陳鴻文救援成功 兄弟勝桃猿
- 母化療拒她贈髮 大一女剪下捐出
- 修杰楷揪陳意涵路跑 大來賓咘咘驚喜現身
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- 老蔣銅像遭斬首 退將嗆：若再繼續不只有八田與一
- MLB》兩隊互砸清空板凳 老虎險勝雙城止四連敗（影音）
- 楊泮池確定不續任 明年1/21前選出台大新校長
- 反家暴受虐 千人冒雨在澄清湖健行
- 全中運》雲林首日雙金 高女跳高、舉重奪冠
- NBA》貝佛利賽後槓上球迷 聯盟介入調查（影音）
- 周董台上點名女歌迷約吃飯 全場崩潰羨慕
- 南投桐花及賞螢活動熱鬧登場
- 三原慧悟做出可拿起來的珍奶！ 結果卻出乎意料...
- 華南雲雨區接近台灣 午後各地降雨機率提高
- 宣傳14校聯合舞展 新月廣場快閃表演
- SMAP解散後首同台 中居嘴砲香取有私生子
- 金馬影后遭偷拍 裙底風光外露網批「變態」
- 亞太技術學院面臨退場 校方：對學校不公平
- 見城、興濱兩工作站啟用 高市文化局推行腳活動
- 神學士突襲軍事基地 阿富汗逾150死
- 蒙地卡羅名人賽 納達爾與黑馬同胞爭冠
- 陽明山老蔣銅像 被砍頭
- 吳敦義選情樂觀？ 屏東逾2/3黨代表參選人支持
- 出身海龍蛙兵 江啟臣睡金門坑道半年
- 全中運》男、女射箭逆轉秀連發！湯智鈞退世大運國手 葉昱琛奪首金
- 小兄妹「為愛朗讀」 7歲哥追台南兒童文學月5年
- 《健康聚寶盆》長期健身膝蓋磨損大 才知退化性關節炎
- 瘋邦騎機車犁田 爐主巨人雪上加霜
- 岡山二高村土地閒置逾10年 綠委要求儘速活化
- 《Produce 101》又有練習生爆紅 29歲的他神似玄彬
- 湯唯產後復出當辣媽 寫真大秀酥胸
- 基隆客家桐花祭 可惜桐花尚未開
- 台大臨時校務會議 楊泮池強調6月任滿不續任
- 中國鋁箔產品 美擬課雙反稅
標題：林佳龍探視受重傷員警 盼市民集氣祈福
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email