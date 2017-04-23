林佳龍探視受重傷員警 盼市民集氣祈福

2017-04-23 22:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市六分局市政所簡銘韋凌晨追緝群毆嫌犯發生車禍重傷，一度失去生命徵象，台中榮總經急救手術7小時後搶回一命，市長林佳龍晚間8點半探視簡銘韋傷勢，並慰問家屬，家屬看見市長到訪淚崩，僅表示，希望簡銘韋早日清醒；林佳龍盼市民集氣，替年輕且認真執行公務的員警祈福，助他早日脫離險境，更嘆台中市最近治安變好了，就是因為有這些無名英雄無時無刻堅守崗位，冒險犧牲，大家應該珍惜，「少一個鬥毆事件，就可少一個警察免於生命威脅」。

台中榮總指出，簡銘韋到院時沒有生命徵象，經急救5分鐘恢復血壓、心跳，因頸椎第1、2節骨折、腦血腫以及缺氧性腦病變，該院神經外科緊急替他進行顱骨減壓及頸椎復位手術，經歷約7小時手術，生命徵象已較到院時相對穩定，已送進加護病房觀察，晚間另啟動低溫療法，透過將人體降溫，降低有害代謝物質對患者腦部傷害。

林佳龍原本在第一時間希望能到醫院探視受重傷警員，等到醫院手術結束，夜間8點半趕到台中榮總，進加護病房探視，並向醫護人員致意。

林佳龍說，員警一度非常不樂觀，幸好目前經過10幾小時搶救後，目前血壓等狀況已在控制範圍，生命狀況暫穩定，現在是簡銘韋的關鑑時刻，盼希望大家集氣祈禱，陪他走出險境，祈求上天有眼，助這名年輕為執勤公務受重傷的警察早日恢復。

林佳龍說，家屬憂心員警傷勢，也安慰家屬警員年輕、生命力強，家屬要堅強，一起祈禱，讓員警化險為夷。

林佳龍也感慨，台中治安近來有大幅改善，卻有民眾不知道為何變好，他希望民眾知道，就是無名英雄無時無刻堅守崗位，沒有他們冒險、犧牲，治安就不能改善。

他衷心呼籲市民要珍惜，盡量不要製造警察繁重勤務，「少一個鬥毆犯罪行為，就能多保護一個警察免於生命威脅」；更期待市民善盡公民責任，不是把治安都交給警察，警察再神勇，執法過程仍可能會有傷亡或事故，大家一起支持警察拚治安，才是維護良好治安環境是最根本方法。