追車危險 警政署：改以「尾隨待機」取代追車

2017-04-23 23:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕鑒於過去曾有許多「追車」事故導致血淋淋的教訓，警政署早已要求所屬不要追車，改以「尾隨待機」方式應變處理，台中警車相撞車禍後，警政署今再次提醒同仁，執勤應以「安全」為先，本次事件將等相關事證蒐集完成，分析肇事原因後，做成案例教育，為同仁爾後服勤之準則。

警政署解釋，所謂尾隨待機，就是尾隨在可疑車輛後面等待機會，例如發現可疑車輛，可不動聲色跟隨其後，對方如遇紅燈或塞車，伺機上前逮人。

如果明顯跟不上，則依對方可能行進路線，通報其他轄區警力設下攔檢點，以聯合警力及口袋戰術進行攔截圍捕，一切要以「安全」為最高處理原則。