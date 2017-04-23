買到凶宅告不贏 人頭當墊背免賠

2017-04-23 22:31

〔記者王定傳／台北報導〕張姓女子102年間花了1550萬向吳姓男子購屋，事後察覺房屋曾有房客燒炭自殺是凶宅，氣炸要吳、仲介等賠償373萬餘元；吳喊冤自己只是人頭，不瞭解房屋狀況。新北地院法官調查，簽約及買賣過程，吳男都沒跟原屋主接觸，也不知道房屋狀況，難認他故意隱瞞，判張女敗訴，可上訴。

法院調查，101年8月17日，該房確實有房客因久病厭世，燒炭自殺身亡，確實是凶宅，足以減少房屋價值，而原屋主出售時，有在不動產標的現況說明書上誠實以報，呂姓買家購入後，指定登記在吳男名下。

法官認為，依證人證詞可知，原屋主賣房過程、簽約時，並未與吳男見面，吳男不可能從賣方口中，得知房屋是凶宅一事，難認有隱瞞情形；至於房仲是依吳男的代理人所勾選並用印確認的說明書，說明房屋現況，判決敗訴。

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