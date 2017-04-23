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採山蘇滑落邊坡 民眾嚇壞誤報「人車墜谷」

2017-04-23  19:54

〔記者余衡／新北報導〕52歲曾姓婦人今天傍晚前往新北市土城區龍泉路旁採集山蘇時，不慎滑落近3公尺高的邊坡，民眾見她倒臥邊坡誤以為她騎機車墜落山谷，倒臥邊坡岌岌可危，立刻打119報案。

消防人員獲報趕抵，不到10分鐘就拉起曾女助她脫困，將他固定在長臂板準備送醫時，才得知她並非騎車墜谷，只是在路旁採集山蘇時滑倒，所幸曾女僅輕微擦傷，送醫後已無大礙。

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  • 消防人員救出曾姓婦人。（記者余衡翻攝）

    消防人員救出曾姓婦人。（記者余衡翻攝）

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