採山蘇滑落邊坡 民眾嚇壞誤報「人車墜谷」

2017-04-23 19:54

〔記者余衡／新北報導〕52歲曾姓婦人今天傍晚前往新北市土城區龍泉路旁採集山蘇時，不慎滑落近3公尺高的邊坡，民眾見她倒臥邊坡誤以為她騎機車墜落山谷，倒臥邊坡岌岌可危，立刻打119報案。

消防人員獲報趕抵，不到10分鐘就拉起曾女助她脫困，將他固定在長臂板準備送醫時，才得知她並非騎車墜谷，只是在路旁採集山蘇時滑倒，所幸曾女僅輕微擦傷，送醫後已無大礙。