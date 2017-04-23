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跨轄救護行不行？ 新北消防局這麼說

2017-04-23  19:59

〔記者余衡／新北報導〕新北市郭姓消防員2014年間執行長者跌倒受傷救護，因患者指定送往路程較遠的醫院，郭員從善如流但因非屬危急，送醫途中並未闖紅燈，事後郭員遭對方投訴不尊重病患，引發長官、部屬間的衝突。

若遇患者要求跨轄救護，實務上第一線救護人員到底如何應對？新北市消防局就指出，為避免救護資源遭濫用，實務上危急個案一律送往最近、最適當的醫療院所，而非危急的個案通常會送往轄區內的醫院，若碰巧轄區內沒有適當的醫療院所，或遇上病患過多床位爆滿，才會退而求其次送往附近轄區的醫院。

部份患者因看診習慣會要求跨轄送往熟悉的醫院，救護人員會先溝通以鄰近醫院為主，若遇患者堅持只要距離不會太遠通常會予以配合，若距離過遠則會當場拒絕，請患者自行前往，呼籲民眾將救護資源留給真正有需要的人。

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