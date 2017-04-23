活1世紀鬧脾氣像1年級 警充當孫兒讓爺爺寬心
2017-04-23 19:57
〔記者徐聖倫／新北報導〕「爺爺你不要鬧脾氣啦！我背你上樓！」104歲楊姓老翁活了一世紀，現在性子卻像個孩子，日前中午，楊翁出院由女兒陪同返回新北市中和住處，在自家公寓樓梯鬧脾氣，任志工、女兒怎麼講他就是不聽，一僵就是4小時，沒法女兒只好求助警方，中和警分局安平派出所警員林政緯、林義凱一到場先是不斷安撫，接著說「來！把我當孫，我背你！」楊翁這才願意上樓。
警方說，楊翁脾氣很倔強，常常跟女兒鬥嘴，因此鬧脾氣不回家，而本來不願接受幫忙的楊翁，因體力不支，2名警員以聊天方式順利讓楊翁寬心，其中楊翁對林員說「你很像我孫子」，林員便說「那你就當我是孫兒呀！」這才順利背他上樓。楊翁女兒不斷說著謝謝，直呼「我這倔膀子老爹還多虧你們，謝謝！」
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