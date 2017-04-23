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警抓神仙水賣家 竟抄出毒品混合包

警訊後將黃男移送基隆地檢署法辦（記者吳昇儒翻攝）

2017-04-23  17:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基市警暖暖派出所接獲線報指出，一名黃姓男子長期販售安非他命，21日晚間見時機成熟，將黃男逮捕歸案。警方在黃男家中起出神仙水10瓶、安非他命、混合毒品粉末，還找到犯嫌用來防身用的槍枝。

警方認為，黃男準備將混合毒品粉末加入神仙水中，增加藥效吸引客人上門，幸好即時破獲，未讓毒品流入市面，訊後將他移送法辦。

暖暖派出所長張錦堂發現，起出的改造槍械並未貫通，但是仍然可以發出聲響，一併將槍枝查扣，並在屋內起出分裝完成之神仙水毒品10瓶、購置預備裝填神仙水用之小瓶子16大盒（計2016小瓶）及瓶蓋1大袋、安非他命3包（各重1.09公克、0.96公克、0.17公克）、搖頭丸3顆、白色粉末不明毒品一包（重14.46公克，初驗呈一、二級毒品反應）、粉紅色粉末不明毒品一包（重2.51公克，初驗呈二級毒品反應）、分裝袋1批、吸食器及疑販毒不法所得現金新台幣28萬元整等大批贓證物。

黃男則向警方宣稱，10瓶神仙水是自己要使用的，並沒有要對外販售，槍枝則是擔心被人欺負，才會上網購買，槍管沒有打通沒有殺傷力。警訊後，將黃嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌他移送基隆地檢署偵辦

警方指出，俗稱神仙水的「伽瑪羥基丁酸」被列為二級毒品，屬中樞神經抑制劑，亦稱「液態搖頭丸」，因作用快速，不出2分鐘能讓人昏睡，且無色無味液態，進入人體後會產生類似酒醉或昏睡、失憶等症狀，因而有使用後女性遭到性侵，事後還記不起來發生過程情事，使用過量，症狀嚴重時，甚至會導致呼吸道阻塞死亡。

警方起出黃男家中的毒品及上千個分裝空瓶（記者吳昇儒翻攝）

警方起出黃男防身用的改造槍枝（記者吳昇儒翻攝）

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