三重驚傳裸男墜樓 送醫搶救中

2017-04-23 17:03

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局今日下午3時許接獲民眾報案，指稱三重區中正南路1棟大樓，有名裸身男子墜樓倒臥在大樓前，警消獲報趕赴現場，經查該名年約30歲的男子全身赤裸，後腦有撕裂傷，雖有呼吸心跳，但仍陷昏迷，目前正在醫院搶救中。

警方表示，男子從大樓的4樓摔下，墜落過程中撞到2樓露台，因此緩衝撞擊力道，目前正清查大樓住戶，墜樓原因及男子身分仍待調查後釐清。