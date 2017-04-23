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羽球》台灣男雙絕配！王齊麟／陳宏麟在中國奪首冠 三重驚傳裸男墜樓 送醫搶救中
 首頁 > 社會

三重驚傳裸男墜樓 送醫搶救中

2017-04-23  17:03

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市消防局今日下午3時許接獲民眾報案，指稱三重區中正南路1棟大樓，有名裸身男子墜樓倒臥在大樓前，警消獲報趕赴現場，經查該名年約30歲的男子全身赤裸，後腦有撕裂傷，雖有呼吸心跳，但仍陷昏迷，目前正在醫院搶救中。

警方表示，男子從大樓的4樓摔下，墜落過程中撞到2樓露台，因此緩衝撞擊力道，目前正清查大樓住戶，墜樓原因及男子身分仍待調查後釐清。

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  • 大樓外觀。（記者曾健銘攝）

    大樓外觀。（記者曾健銘攝）

  • 男子墜樓時疑似撞到2樓露台。（記者曾健銘攝）

    男子墜樓時疑似撞到2樓露台。（記者曾健銘攝）

  • 社區清潔人員清洗血跡。（記者曾健銘攝）

    社區清潔人員清洗血跡。（記者曾健銘攝）

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