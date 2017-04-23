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退休警遭武士刀捅背 凶嫌被逮捕送辦

涉嫌持刀刺殺吳姓退警傷重的王姓男子。（記者王俊忠翻攝）

2017-04-23  17:03

〔記者王俊忠／台南報導〕二十一日深夜，與友人在南市東區一家海產攤喝酒的吳姓退休警察，遭同桌王姓友人持小武士刀從右後背部插入重創。警方於今天凌晨在永康區逮獲王嫌，王嫌供稱，與吳有認識，之前曾被吳揶揄，當晚酒後又與吳發生口角、肢體衝突，他忍不住才憤而到車上拿出刀子朝吳背後捅一刀。

警方表示，吳男被刺後送醫急救，迄今天還在加護病房治療，據了解，應無生命危險，但刀子深入吳後背部、傷及神經，日後可能影響手的活動。

案發當晚，被害人傷重送醫急救，王男（五十九歲）行凶後開車逃離，現場同桌另三位友人也都有幾分醉意，對於事發經過無法明確敘述，警方查證過程相當費心，查證後發現吳姓被害人是南市警一分局的退休警察。

警方並查知吳男先前與王男就有嫌隙，當晚吳先跟另三位友人在海產攤餐敘、喝酒，其中有友人原本好意想當和事佬、找王男到場與吳化解昔日恩怨，沒想到吳、王仍話不投機，甚至引發更大衝突，結果弄巧成拙。

今天凌晨，警方鎖定王嫌出現在永康區中華路某家旅館內，辦案人員會同轄區復興派出所員警，依法將涉嫌殺人未遂的王男逕行拘提到案，在場王男的徐姓友人（登記住宿）持有安非他命毒品與吸食器，一併被查獲。

警方破門之際，王嫌反應不及、呆坐在床上。面對警方詢問，王男很快坦承犯案，對於犯案動機？王嫌供稱認識吳男僅一年多，因為自己近年際遇不佳，之前曾在酒桌上遭被害人揶揄，就一直懷恨在心，當晚受邀到吳男的酒攤之前，他已在另攤先喝了2瓶高粱酒，接著與吳狹路相逢，兩人再次爆發口角與肢體衝突，他實在怒火中燒、憤而持刀刺殺吳男。訊後，警方依殺人未遂罪嫌將王男移送檢方偵辦。

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  • 王姓男子涉拿刀刃長約二十五公分的小武士刀刺殺吳姓退警右後背部傷重。（記者王俊忠翻攝）

    王姓男子涉拿刀刃長約二十五公分的小武士刀刺殺吳姓退警右後背部傷重。（記者王俊忠翻攝）

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