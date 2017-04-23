退休警遭武士刀捅背 凶嫌被逮捕送辦

涉嫌持刀刺殺吳姓退警傷重的王姓男子。（記者王俊忠翻攝）

2017-04-23 17:03

〔記者王俊忠／台南報導〕二十一日深夜，與友人在南市東區一家海產攤喝酒的吳姓退休警察，遭同桌王姓友人持小武士刀從右後背部插入重創。警方於今天凌晨在永康區逮獲王嫌，王嫌供稱，與吳有認識，之前曾被吳揶揄，當晚酒後又與吳發生口角、肢體衝突，他忍不住才憤而到車上拿出刀子朝吳背後捅一刀。

警方表示，吳男被刺後送醫急救，迄今天還在加護病房治療，據了解，應無生命危險，但刀子深入吳後背部、傷及神經，日後可能影響手的活動。

案發當晚，被害人傷重送醫急救，王男（五十九歲）行凶後開車逃離，現場同桌另三位友人也都有幾分醉意，對於事發經過無法明確敘述，警方查證過程相當費心，查證後發現吳姓被害人是南市警一分局的退休警察。

警方並查知吳男先前與王男就有嫌隙，當晚吳先跟另三位友人在海產攤餐敘、喝酒，其中有友人原本好意想當和事佬、找王男到場與吳化解昔日恩怨，沒想到吳、王仍話不投機，甚至引發更大衝突，結果弄巧成拙。

今天凌晨，警方鎖定王嫌出現在永康區中華路某家旅館內，辦案人員會同轄區復興派出所員警，依法將涉嫌殺人未遂的王男逕行拘提到案，在場王男的徐姓友人（登記住宿）持有安非他命毒品與吸食器，一併被查獲。

警方破門之際，王嫌反應不及、呆坐在床上。面對警方詢問，王男很快坦承犯案，對於犯案動機？王嫌供稱認識吳男僅一年多，因為自己近年際遇不佳，之前曾在酒桌上遭被害人揶揄，就一直懷恨在心，當晚受邀到吳男的酒攤之前，他已在另攤先喝了2瓶高粱酒，接著與吳狹路相逢，兩人再次爆發口角與肢體衝突，他實在怒火中燒、憤而持刀刺殺吳男。訊後，警方依殺人未遂罪嫌將王男移送檢方偵辦。