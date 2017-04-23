| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》台灣男雙絕配！王齊麟／陳宏麟在中國奪首冠 三重驚傳裸男墜樓 送醫搶救中
 首頁 > 社會

酒駕撞警害截肢 無照女重判3年2月

酒駕撞警害截肢，無照女陳以恩重判3年2月。圖為彰化警界北上支持執勤被撞受傷的警員陳昭宏。（資料照，記者湯世名翻攝）

2017-04-23  16:33

〔記者王定傳／新北報導〕去年7月，女子陳以恩酒後開車在台65線高架道路，撞飛執勤中的警員陳昭宏，導致陳警雙腿粉碎性骨折、右小腿截肢，引起社會輿論撻伐。新北地院審理認為，陳女過往曾酒駕被吊照、緩起訴，卻再度酒駕造成警員重傷，事後也未達成和解，痛批她不知悔改，依酒駕致人重傷罪重判3年2月。

陳以恩曾於103年間酒駕被逮，駕照吊銷，卻沒有因此學乖，去年7月16日上午再犯，開車行經台65線往五股路段時，高速衝撞前方正在擺放交通錐的蘆洲交通分隊員陳昭宏，造成對方被夾在2車中間，經過7小時手術，右小腿仍需要截肢。

新北地院認為陳女早就有酒駕遭逮、吊銷駕照紀錄，卻又再犯，造成警員重傷，不僅藐視法律，更漠視用路人生命、身體安全，也未和解，更認為肇事時就已被警方查覺是肇事者，並非自首，因此重判她3年2月；被害者提出1千餘萬元求償，合議庭裁定移由民事庭審理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 截肢 無照 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：酒駕撞警害截肢 無照女重判3年2月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.