酒駕撞警害截肢 無照女重判3年2月
2017-04-23 16:33
酒駕撞警害截肢，無照女陳以恩重判3年2月。圖為彰化警界北上支持執勤被撞受傷的警員陳昭宏。（資料照，記者湯世名翻攝）
〔記者王定傳／新北報導〕去年7月，女子陳以恩酒後開車在台65線高架道路，撞飛執勤中的警員陳昭宏，導致陳警雙腿粉碎性骨折、右小腿截肢，引起社會輿論撻伐。新北地院審理認為，陳女過往曾酒駕被吊照、緩起訴，卻再度酒駕造成警員重傷，事後也未達成和解，痛批她不知悔改，依酒駕致人重傷罪重判3年2月。
陳以恩曾於103年間酒駕被逮，駕照吊銷，卻沒有因此學乖，去年7月16日上午再犯，開車行經台65線往五股路段時，高速衝撞前方正在擺放交通錐的蘆洲交通分隊員陳昭宏，造成對方被夾在2車中間，經過7小時手術，右小腿仍需要截肢。
新北地院認為陳女早就有酒駕遭逮、吊銷駕照紀錄，卻又再犯，造成警員重傷，不僅藐視法律，更漠視用路人生命、身體安全，也未和解，更認為肇事時就已被警方查覺是肇事者，並非自首，因此重判她3年2月；被害者提出1千餘萬元求償，合議庭裁定移由民事庭審理。
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