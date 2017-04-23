百公斤渣男假冒型男 情詐中國女獲利百萬

2017-04-23 15:48

〔記者何宗翰／台中報導〕體重破百的33歲林姓男子組成7人詐騙集團，透過中國「世紀佳緣」交友網站，挑選已購屋或收入不錯的女子為詐騙目標，於網站上放入型男照片，開始與被害人每天互相透過即時通QQ軟體聯繫，經過一個月噓寒問暖的溫情攻勢，再開始以藉口辦簽證相親、假投資、借貸等理由詐騙，估計獲利上百萬。

台中市警四分局偵查隊1月接獲報案，西屯區一處大樓出入份子複雜，研判應為詐騙機房，但農曆年後不久即搬遷，經專案小組進行清查、跟監，日前發現詐騙集團落腳在北屯地區一處高級住宅大樓，當場查獲嫌犯7人，查扣詐騙電腦、作案用手機、教戰手冊、中國被害人個資、銀聯卡、現金23萬元等贓證物帶案偵辦。

警方調查，詐騙集團以林姓男子為首負責招募，成員多為80年次左右，由於中國詐騙相當嚴重，官方對境外來電封鎖，不但無法以區域式亂槍打鳥詐騙，許多不肖販賣個資的業者也一物二賣，造成詐騙成功率不高，因此改從交友網站，尋找以結婚為前提的女子，除了可先得知有無財產外，還可以透過即時通聯繫騙取個資，不用擔心被官方鎖定又可節省費用。

成員向警方供稱，得手後可獲利總贓款15%當成個人詐騙所得，由於是鎖定上班女子進行詐騙，每天上班時間是早上11點到晚上11點，除了白天溫柔關懷外，下班後再開始進行熱絡、曖昧、體貼的對話，等到對岸被害人休息後，還要打電話給在台灣的正牌女友，「搞到都有點角色錯亂了！」全案依詐欺罪嫌送辦。

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