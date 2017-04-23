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精障男外出迷途 暖警貼心協助返家

2017-04-23  15:40

〔記者鄭景議／台北報導〕上週三台北市松山分局三民派出所接獲通報，有民眾稱延壽街上有迷途男子需要幫助，巡邏警員李瑋晨、王柏霖兩人趕忙到達現場，發現是一名患有輕度精障的25歲劉姓男子，李、王兩員趕緊幫忙帶劉男回到派出所，幫他尋找家人。

據了解，劉男平日與自己的兄長同住，兩人各自在超商工作，劉男18日無故外出，身無分文，孤身徘徊在街頭上，所幸有好心民眾不但幫他報警尋求幫助，還提供熟食果腹。

警方經過警政系統的查詢後，找到劉男身分，更熱心的用巡邏車護送劉男返家，讓兄弟兩人得以平安團聚，劉男哥哥也對警方的熱心再三道謝。

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  • 警方用巡邏車護送劉男到家。（記者鄭景議翻攝）

    警方用巡邏車護送劉男到家。（記者鄭景議翻攝）

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