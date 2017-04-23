同鄉爭風吃醋 報警逮逃逸外勞

2017-04-23 15:29

［記者劉婉君／台南報導］越南籍逃逸外勞「阿輝」因竊盜罪嫌遭通竊2年多，最近結識一名來台工作的同鄉女子，卻引來女子同為越南籍的男友懷疑兩人有曖昧，爭風吃醋下報警逮情敵。

阿輝被警方查獲時，一度企圖用偷來的居留證矇混過關，仍遭警方識破。阿輝表示，自從逃逸後一直在北部，許多僱主不敢僱用，只能四處打臨工度日，居無定所，到處投靠朋友，並不知道被通緝，上個月回到台南，才結識來台工作的同鄉女子，其男友因對兩人關係產生誤會而報警捉他。至於居留證則是於北部投靠同鄉友人時，趁其不備偷來的。他落網後眼眶泛紅地說，「我累了，想回家了。」

79年次的阿輝於民國101年時合法來台，在台南市安定區一家代工廠工作，由於工作時愛「摸魚」，加上102年底涉嫌與另2名同鄉友人結夥偷雞，飼主發現後報警將3人逮捕，僱主因而要求仲介將他遣送回國，但不願離台的阿輝卻趁隙逃跑，103年11月因竊盜案被台南地檢署通緝。

善化警分局海寮派出所警員蔡世龍今天在執行勤區查察時，一名本國籍男子與另一名越籍勞工主動報案通報逃逸外勞，還出示手機照片，蔡世龍半信半疑地前往查看並通報所長陳振哲，將阿輝帶回偵訊。