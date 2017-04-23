詐騙集團假冒「165反詐騙專線」詐婦人130萬

2017-04-23 15:25

〔記者張文川／台北報導〕詐騙集團竟然冒充「165反詐騙專線」員警行騙？台北市文山區60餘歲陳姓婦人，今年1月13日接到詐騙集團電話，對方自稱健保局人員、反詐騙專線員警，騙她說涉及詐騙刑事案件，健保卡已鎖卡，要求她交出提款卡、解除定存進行託管，陳婦信以為真，2度面交給車手，失金130餘萬元。

現身拿錢的29歲林姓車手，5天內3度從台中到台北文山、新店區出面取款，除了詐騙陳婦130餘萬，同月16日假冒台市刑警大隊刑警，詐騙李姓男子27萬元，最後在同月17日，在新店區以「特偵組陳幹員」身分，欲騙張姓婦人200萬元，張婦查覺有異而報警，交錢後埋伏員警將林男逮個正著。

台北地檢署日前依詐欺取財罪嫌將林男起訴。林男供稱不知以電話遙控他取款的3人是誰，車手日薪3000元，還可以抽取詐騙金額的6%佣金。

起訴指出，陳婦案發當日上午接到「健保局」電話，對方叫她等反詐騙專線的電話，果然不久就接到門號顯示為「165」自稱專線員警的電話，指她涉案須託管她帳戶、提款卡，陳婦因而不疑有詐，將7張提款卡交給約好在住家附近郵筒的「反詐員警」林男並告知密碼。

林男得手後隨即逐一提領一空，但只領到12萬元，詐騙集團再次打給陳婦，指示陳婦去銀行解除定存，陳婦按照指示解除24萬人民幣定存（約合新台幣120萬元），取款後再次交給林男，渾然不知「165反詐騙專線」也成為詐騙集團取信被害人的手段。

165專線表示，假檢、警類型詐騙電話，用來詐騙的藉口包括：醫院通知領藥、申請重病補助、銀行通知有人來領你的存款、 警察通知你個人資料被冒用、 檢察官說你是詐欺人頭戶、去超商收法院公文傳真、 要將存款領出來監管帳戶；遇到這些電話，請牢記「一聽、二掛、三查」，聽清楚電話裡對方說什麼， 聽完後立刻掛斷電話，不讓歹徒繼續操控你的情緒，快撥165反詐騙專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆