詐騙集團假冒「165反詐騙專線」詐婦人130萬
〔記者張文川／台北報導〕詐騙集團竟然冒充「165反詐騙專線」員警行騙？台北市文山區60餘歲陳姓婦人，今年1月13日接到詐騙集團電話，對方自稱健保局人員、反詐騙專線員警，騙她說涉及詐騙刑事案件，健保卡已鎖卡，要求她交出提款卡、解除定存進行託管，陳婦信以為真，2度面交給車手，失金130餘萬元。
現身拿錢的29歲林姓車手，5天內3度從台中到台北文山、新店區出面取款，除了詐騙陳婦130餘萬，同月16日假冒台市刑警大隊刑警，詐騙李姓男子27萬元，最後在同月17日，在新店區以「特偵組陳幹員」身分，欲騙張姓婦人200萬元，張婦查覺有異而報警，交錢後埋伏員警將林男逮個正著。
台北地檢署日前依詐欺取財罪嫌將林男起訴。林男供稱不知以電話遙控他取款的3人是誰，車手日薪3000元，還可以抽取詐騙金額的6%佣金。
起訴指出，陳婦案發當日上午接到「健保局」電話，對方叫她等反詐騙專線的電話，果然不久就接到門號顯示為「165」自稱專線員警的電話，指她涉案須託管她帳戶、提款卡，陳婦因而不疑有詐，將7張提款卡交給約好在住家附近郵筒的「反詐員警」林男並告知密碼。
林男得手後隨即逐一提領一空，但只領到12萬元，詐騙集團再次打給陳婦，指示陳婦去銀行解除定存，陳婦按照指示解除24萬人民幣定存（約合新台幣120萬元），取款後再次交給林男，渾然不知「165反詐騙專線」也成為詐騙集團取信被害人的手段。
165專線表示，假檢、警類型詐騙電話，用來詐騙的藉口包括：醫院通知領藥、申請重病補助、銀行通知有人來領你的存款、 警察通知你個人資料被冒用、 檢察官說你是詐欺人頭戶、去超商收法院公文傳真、 要將存款領出來監管帳戶；遇到這些電話，請牢記「一聽、二掛、三查」，聽清楚電話裡對方說什麼， 聽完後立刻掛斷電話，不讓歹徒繼續操控你的情緒，快撥165反詐騙專線查證。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 救護不闖紅燈被投訴！消防員憤而請辭：熱情耗盡
- 破窗救出3姐弟！台南凌晨傳家暴 家暴父被制伏
- 嫌旅拍賺太少 麻豆改賣毒品
- 林金貴獲釋 75歲老母不捨：怎滿頭白髮？
- 喝美沙冬又「攜」毒 毒蟲發誓：這次吸完就戒毒！
- 全都被拍到了！ 揭密金正恩的極樂世界
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 不再「膝」利遭釋出 漢彌爾頓恐玩完
- 「白鐵仔」再馳騁 360鐵道迷high遊縱貫線
- 統一泡麵中國出包 代言人汪涵竟邊吃邊吐…
- 全球最有魅力空服員 越廉航異軍突起
- 兆豐銀擬年撥獲利10％ 防制洗錢
- 【朵朵小語】 樹蔭之下
- NBA》沒季後賽打「飆風玫瑰」馬刺灰熊戰當觀眾（影音）
- 老蔣銅像遭斬首 退將嗆：若再繼續不只有八田與一
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- 考季開鑼 文昌護佑考生金榜題名
- 仁愛國小一甲子校慶 親師生路跑同歡
- 楓樹分校童籌畢旅費 種菜自賣先送驗
- 哇!前miss A孟佳的破褲 太潮了
- 母車禍輸血獲救 兒辦捐血送贈品
- 競標東芝記憶體 美日聯軍占上風
- 衝刺黨主席選情 洪秀柱：能開出多少票才是重點
- 不識貨蠻慘的 老翁撿到35萬元鑽戒丟了它還挨告
- 川普３箭 金融監管擬大鬆綁
- （獨）不是中午到！孔劉27日這時間才抵台
- 媽祖牽線 台東運將娶馬祖姑娘
- 馬偕30週年慶 公益路跑再出發
- 華南雲雨區接近台灣 午後各地降雨機率提高
- 溪水淹便道 南橫台20線B1新橋提前開放通行
- 盧彥勳台日戰爭冠 今日賽事預告與轉播
- 〈生活停看聽〉有人代勞 反而易退化
- 母化療拒她贈髮 大一女剪下捐出
- 徐佳瑩演唱會陣仗
- 缺乏在地共識 政府資源難使力
- 反對政府造神 南市原民議員促停辦鄭成功祭典
- 草衙道遊具故障 8遊客空中驚魂
- 農博試營運首日 遊客破6萬人次
- 《Produce 101》又有練習生爆紅 29歲的他神似玄彬
- 中國崛起 港議員楊岳橋：越受影響越需了解中國
- 陸軍外島見學好威 8人轉簽志願役
- 全國TEANA車友大會師 做公益獻愛心
- 網球》紅土蠻牛狂奔！鎖定蒙地卡羅名人賽十冠
- （影音）家家好狂！ 瑪莎不重要 黃安是哪位？
- 自由廣場》科學最前線與番大租
標題：詐騙集團假冒「165反詐騙專線」詐婦人130萬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email