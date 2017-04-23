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妹疑哥用髮膠噴她iPad 告毀損告不成

2017-04-23  14:32

〔記者張文川／台北報導〕台北市44歲蕭姓女子，回家發展閨房內iPad、鞋子和地板，遭到潑灑類似髮膠的不明液體，懷疑是46歲胞兄趁她不在家時闖房搞破壞，氣得報警，哥哥衝出房間到客廳打傷她，她控告哥哥毀損、傷害，但台北地檢署調查後認為蕭女未能證明物品已不堪使用，且到場員警也說蕭女現場未有明顯傷勢，也沒說被打傷，檢察官認為證據不足，處分不起訴。

不起訴書指出，蕭女與父母、胞兄和42歲胞弟同住在南機場夜市附近，與家人感情不睦，去年蕭女曾聲請家暴保護令，但被法院駁回。

除了告哥哥，蕭女為了電視機控告哥哥、弟弟和媽媽，她指控，她買了一台新電視，剛送到家，她不在家，質疑3人未經她同意就自行拆封，安裝到弟弟的房間裡，她控告3人毀損，破壞她的電視包裝盒、丟棄包裝袋和保證書。

哥哥承認是他拆開安裝的，安裝時母親、弟弟不在家，只是妹妹回來時母、弟也在家一起看電視；弟弟說，電視是父親買的，不是姊姊的，蕭父作證也說是他拿錢叫老么去買的，女兒沒出錢。檢察官認定蕭女無法證明她擁有電視機的所有權或佔有使用權，同樣處分不起訴。

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