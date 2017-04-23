網購小米、PS4 pro…攏是假？66人傳遭詐騙

警方在趙男住處搜出他用來行騙的手機、平板等贓證物。（記者姚岳宏翻攝）

2017-04-23 14:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路買東西要特別小心！37歲趙姓男子去年底開始利用拍賣網站，以「最新旗艦商品」為號召販賣小米機、 PS4 pro、iPhone 7、穿戴裝置等3C商品，初期正常出貨以建立良好的賣家評價，並私下透過LINE等通訊軟體與被害人聯繫，待被害人匯款後，一再拖延出貨或退款時間，最後失去聯絡，警方初步統計至少有66人被騙，詐騙金額約101萬6千餘元。

刑事局偵九大隊配合高雄警方，前往趙男高雄住處搜索逮人，查扣手機6支、平板電腦、存簿提款卡、電腦、外接式硬碟等贓證物，趙男供稱因長期虧損才無法出貨，警詢後將他依詐欺罪嫌送辦。

刑事局提醒，網路購物有快速便宜特性，但也成為犯罪者覬覦的目標，為降低被詐騙的風險，除慎選適當交易平台外，應儘量選擇使用第三方支付的付款方式進行交易，避免與賣家私下通訊交易，以保障自身權益。

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