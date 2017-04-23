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北市破窗賊犯下近20 紅鞋太顯眼露餡

2017-04-23  14:30

〔記者王冠仁／台北報導〕44歲楊姓男子近月來騎著腳踏車，對著停放在台北市路旁的轎車行竊，他以自備的破窗器破壞車輛車窗，偷走車內的值錢物品等，若偷到信用卡還拿去盜刷，近月來在台北市中正區、中山區、大同區、大安區等地犯下近20起案件。由於他都騎乘腳踏車，沒有車籍就算被監視器拍到也難以追查。

不過他百密一疏，他犯案時穿著一雙顯眼的紅色球鞋，警方透過這雙運動鞋，擴大調閱近百隻監視器畫面，循線發現他落腳在雙和街附近。警方派員前往埋伏，前天早上趁他出門時上前逮人，並在他家內找到該雙紅鞋。

警方說，楊自稱罹患紅斑性狼瘡，因為缺醫藥費才四處行竊，有多起竊盜前科。警方雖然沒在他住處內找到贓物，不過由於監視器清楚拍下他行竊過程，警方除將他依竊盜罪嫌送辦，也將擴大清查有無其他受害者。

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  • 楊嫌腳上的紅鞋太顯眼。（記者王冠仁翻攝）

    楊嫌腳上的紅鞋太顯眼。（記者王冠仁翻攝）

  • 警方發現楊嫌都騎著腳踏車犯案。（記者王冠仁翻攝）

    警方發現楊嫌都騎著腳踏車犯案。（記者王冠仁翻攝）

  • 楊嫌腳上的紅鞋太顯眼。（記者王冠仁翻攝）

    楊嫌腳上的紅鞋太顯眼。（記者王冠仁翻攝）

  • 楊嫌破窗行竊。（記者王冠仁翻攝）

    楊嫌破窗行竊。（記者王冠仁翻攝）

  • 楊嫌行竊後，隨手將車內不值錢的物品亂丟。（記者王冠仁翻攝）

    楊嫌行竊後，隨手將車內不值錢的物品亂丟。（記者王冠仁翻攝）

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