喝美沙冬又「攜」毒 毒蟲發誓：這次吸完就戒毒！

2017-04-23 14:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局健康派出所員警，巡邏時盤查違規逆向停車的汽車，意外查獲游姓男子攜帶一級毒品海洛因，誇張的是，游嫌目前正接受美沙冬藥物戒治毒癮中，他苦苦哀求警察放他一馬，還發誓說，如果警察釋放他，「我這次吸完就會改！」

健康所是在本月18日巡邏時，於台中市南區文心南十路上，見一輛自小客車未熄火，逆向違規臨停路旁，員警攔檢時，游姓毒癮疑慮人口（46歲，毒品前科）正在休息，他說，他正接受毒癮治療，剛從醫院喝玩戒毒用的美沙冬藥物，在車上休息一下。

不料，警方卻從他身上，查獲他持有一級毒品海洛因1包，毛重0.86公克，以及添加海洛因的香菸1支，他說，最近感情不順遂，才會染上毒癮，他還不斷哀求說，警方饒過他一次，如果能釋放他，他絕對「這次吸完就會改！」但員警仍質疑「你真有戒毒決心嗎？」全案依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

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