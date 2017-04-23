錢包內的秘密 溫馨接送卻真心換絕情
2017-04-23 14:12
男友溫馨接送，陳女卻偷偷吸食安毒，讓男友相當心碎。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕「我跟你講過幾次了!別再碰這種東西...」一名陳姓男子前天凌晨騎車接陳姓女友下班，遭遇警方盤檢，陳女的錢包被搜出安毒吸食器與殘渣，陳男氣得要掌摑女友，希望能打醒身心皆淪陷的她，遭警方勸阻。
前天凌晨3時許，新興警分局中正所警員林英新、黃柏銘巡邏時，見一名男子於新興區民生一路與民族二路口騎乘重機車時吸菸，警方尾隨至新興區福建街與五福一路口將該騎士攔查。
陳姓騎士表示欲載送剛下班的陳姓女友返家，對於警員的盤問十分配合，但後方被載的陳姓女子（40歲）卻異常緊張，警方發現她有毒品前科，推測陳女身上應有違禁品，果然於手提包裡的錢包內發現藏有吸食器一組，內含二級毒品安非他命殘渣，陳姓騎士頓時臉色大變，不斷的對陳女叫囂謾罵。
陳女坦承該安毒吸食器與殘渣都是她的，與陳姓男友無關，陳女不斷的向男友道歉，陳女甚至請求男友別告訴她母親，陳男則對女友又沾毒表示難過與心碎。
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