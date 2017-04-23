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中職Live》右外野魔咒 桃猿追回1分
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鋸樹枝遇鄰樹傾倒 男受困3公尺樹上

李男受困樹上。（記者余衡翻攝）

2017-04-23  14:03

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽添福山區，近中午時傳出民眾受困近3公尺高的樹上，50歲李姓男子受鄰居委託幫忙爬樹鋸樹枝，過程中身旁另一棵樹疑因連日大雨，地基鬆動傾倒壓住李男右手，導致他受困樹上。

附近民眾聞聲趕來救援，但3、4個人使盡全力都無法搬開，最後經消防員用油壓千斤頂、繩索及滑輪等器材撐起樹幹救出李男，正送醫觀察中。

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