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查獲「行動炸彈車」 載瓦斯鋼瓶趴趴造

廂型車裝載大量瓦斯鋼瓶。（記者余衡翻攝）

2017-04-23  13:48

〔記者余衡／新北報導〕「太誇張了！根本是行動炸彈！」新北市消防局昨天下午1點多接獲民眾檢舉，指樹林區備內街上停放一部廂型車，車內疑似載有大量瓦斯鋼瓶，轄區樹林消防分隊立刻派人前往取締，果然在車內發現14支瓦斯鋼瓶，數量之多令消防員直呼「根本是行動炸彈車」，當場全數依法查扣依法開罰。

樹林分隊表示，車內放置的14支瓦斯鋼瓶中，其中包括6支已灌滿瓦斯的逾期鋼瓶，另還有8支空桶鋼瓶，車主疑似為了掩人耳目，還刻意在廂型車玻璃噴上黑漆，從外面看幾乎看不到車內裝載物品，本案已依違反消防法第42條開立2張舉發單，可開罰2萬至10萬元罰鍰。

新北市消防局提醒，瓦斯鋼瓶應定期檢驗，未經檢驗的逾期鋼瓶安全性堪慮，可能發生凹陷、破損導致瓦斯外洩，另灌滿瓦斯的鋼瓶存放在密閉空間，一旦接觸到火源可能發生氣爆，嚴重影響安全。

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  • 廂型車車窗噴滿黑漆。（記者余衡翻攝）

    廂型車車窗噴滿黑漆。（記者余衡翻攝）

  • 消防隊查扣裝載瓦斯鋼瓶的廂型車。（記者余衡翻攝）

    消防隊查扣裝載瓦斯鋼瓶的廂型車。（記者余衡翻攝）

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