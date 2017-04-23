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職業嫖客陷人入罪？！女被控色情按摩免罰

2017-04-23  13:49

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市苓雅警分局去年臨檢轄區一家泰式按摩養生館，僅憑男客指證，就將徐姓女子以涉嫌幫男客色情「半套」按摩，依違反《社會秩序維護法》裁罰1500元，徐女不服，向高雄地院簡易庭提異議，法官認定警方未查獲保險套、衛生紙、或其他沾染男客精液證物，只有男客說詞，最讓法官驚訝的是，這名男客5年內11次遭警方查獲「買春」，懷疑他是警方「線民」，因此撤銷原處分，徐女的1500元不用罰了。

對此，苓雅警分局向媒體表示，「尚未收到法院的裁定書，收到後將提抗告」。不過，消息傳出，外界認為，如果警方掃黃，真的運用「職業嫖客（線民）」陷入人罪，就太不應該了！

這起引發爭議的警方掃黃案，發生在去年12月14日，一名Ｄ姓男客（40歲）進入苓雅區的凱悅泰式養生館，徐姓女服務生（46歲）當場介紹，店內有分60分鐘、800元及120分鐘、1400元兩種消費方式，男客選1400元的消費方案後，徐女帶D男到2樓包廂。

不久，警方衝上樓臨檢，徐女否認有從事色情性服務，但D男坦承花錢讓女服務生按摩下體，警方現場查扣的紙內褲、班表、營業金8100元、名片5張、班表3張，認定雙方有性交易，依違反《社會秩序維護法》裁罰徐女1500元。

徐女不服向高雄地院簡易庭提出異議，指員警到場臨檢時，她在養生館2樓樓梯間正要下樓，並非遭員警當場查獲於房間內與D姓男客從事性行為，怎能憑D男證詞，就輕率論斷她從事性交易，紙內褲也是避免客人衣物被精油沾染，按摩業界是常態，要求法官撤銷原處分。

法官審理認定，警方在養生館確實未查扣保險套、衛生紙、或查獲任何沾有D男精液的毛巾或紙巾，並無法證明徐女和男客從事性行為。

讓法官意外的是，D姓男客從101年到105年先後11次遭高市警方查獲「買春」犯行，懷疑他是警方線民（職業嫖客），偽裝成男客配合警方掃黃。撤銷裁罰內容並指出，警方過去取締妨害風化案件，常見運用「線民」偽裝成按摩消費者入店消費，因此D男說詞的證據力真實性難認定，撤銷對徐女裁罰1500元的處分。

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  • 苓雅警分局偵辦一起掃黃案件，業者不服向法院提異議，法官懷疑嫖客是線民，撤銷對業者的罰金處份。（圖擷取自苓雅警分局臉書）

    苓雅警分局偵辦一起掃黃案件，業者不服向法院提異議，法官懷疑嫖客是線民，撤銷對業者的罰金處份。（圖擷取自苓雅警分局臉書）

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相關關鍵字： 妨害風化 線民 職業嫖客 色情按摩
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