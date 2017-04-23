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中職Live》右外野魔咒 桃猿追回1分
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毒狗求和解 飼主這樣做...

2017-04-23  13:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州1名余姓飼主的兩隻愛犬日前遭人毒害死亡，飼主循線追查，找出痛下毒手的張姓農婦後，以動保法及毀損罪提告，經過潮州調解委員會調解，飼主要求只要農婦捐出5萬元給動保團體即撤回告訴，兩人昨天達成和解，飼主表示，狗的生命不是金錢可以衡量，雖然刑事告訴不再追究，毒狗的人仍得面對動保法裁決，希望讓毒狗的人得到教訓，也讓事件成為教材，不要再發生毒狗案件。

余姓飼主在工廠內飼養兩隻米克斯，日前卻發現狗兒突然口吐白沫，倒臥在地上一動也不動，循線追查後，發現原來是鄰居張姓農婦將雞、鴨肉沾上農藥後惡意毒狗，愛狗的飼主悲痛報警。

由於農婦不滿稻田、菜園的作物被狗踩壞，坦承自己將摻毒的肉放置在農田裡，警方訊後依毀損與動保法將農婦移送法辦，經檢察官轉介，上週雙方至潮州調解委員會調解。

面對下毒的農婦求和解，飼主表示，他希望化小愛為大愛，由於毀損罪是告訴乃論，只要毒狗者有悔改的心，他想把這份心意轉給動保團體，雖然他撤回告訴，但也希望這個案件成為教材，「不要以為和解就沒事了！」，毒狗的人還是得面對動保法1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上100萬元以下罰金。

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  • 潮州發生毒狗事件，飼主撤告捐助動保團體，再讓毒狗兇手面對動保法裁決。示意照片與案件無關（記者邱芷柔攝）

    潮州發生毒狗事件，飼主撤告捐助動保團體，再讓毒狗兇手面對動保法裁決。示意照片與案件無關（記者邱芷柔攝）

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