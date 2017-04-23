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騎媽媽的車四處偷 不肖竊賊被判一年一個月

2017-04-23  12:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子林晉竹在工地做粗工維生，去年3月起竟騎著母親的機車四處行竊。被害人發現東西遺失，報警處理。警方調閱監視器發現，犯案車輛車主竟是一名婦人。婦人則向警方表示，機車是兒子在騎。警方循線，將林男逮捕到案，移送法辦。法官認定，他觸犯3起竊盜案，分別判處有期徒刑8、8、9個月，合併執行1年1月。

檢警調查，林男去年3月17日持著金屬F型夾鉗潛入某社區中，敲破無人居住的房屋玻璃窗後，拿著工具強扭開喇叭鎖，進屋行竊，偷走現金、水晶首飾、筆電及相機等有價物品，被害人返家後，立刻報警處理。林男被警方逮捕時，承認犯行，訊後被移送法辦。

基隆地方法院審理時認為，林男手持金屬F型夾鉗進入屋內，是為了破壞門鎖，而非帶兇器企圖行兇，但他未與被害人達成和解，亦未取得原諒，加上他是累犯，依法判刑。

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  • 法官判處不肖林姓竊賊1年1個月有期徒刑。（記者吳昇儒攝）

    法官判處不肖林姓竊賊1年1個月有期徒刑。（記者吳昇儒攝）

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