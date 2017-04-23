警車對撞4傷 2警搶救輸血中 2警出院無大礙

西屯所警員蔡宗澤輕傷，醫治後已出院。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-23 12:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局六分局今天清晨4時許，盤查企圖鬥毆鬧事的青少年，兩輛警車相撞，4名員警受傷，其中，市政派出所員警簡銘韋命危，一度失去心跳，中午仍於台中榮總手術中，需要大量輸血，台中市警局六分局已派遣多名警察隨時捐血，另一市政所員警李孟昜，也因頭部有創傷性蜘蛛網膜下出血等症狀，於澄清醫院加護病房觀察中，這兩人受到重傷，其他兩名西屯派出所員警已經出院。

警方公布的傷勢如下：市政所員警李孟昜，是警車駕駛，創傷性蜘蛛網膜下出血等傷勢，目前澄清醫院加護病房觀察中。

市政所員警簡銘韋，是警車的副駕駛、頭部與身體多處受傷，一度失去心跳呼吸，於台中榮民總醫院中港院區開刀中，母親已趕抵醫院守候，多名員警也馳抵醫院捐血。

西屯所員警蔡宗澤，是警車駕駛，右腳擦傷，澄清醫院醫治後返家休息。

西屯所員警羅健智，是警車副駕駛座，頸部等處擦傷，澄清醫院醫治後返家休息。