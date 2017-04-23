「厚德路」又多新功用 毒蟲躲房內辯準備考試
2017-04-23 12:44
〔記者徐聖倫／新北報導〕「厚德路」除了可以「談公事」、「談唱片約」、「蓋棉被純聊天」還能幹麼呢？還可以「準備檢定考試」！尚在就讀大學的31歲李姓男子與39歲潘姓友人21日晚間入住新北市永和福和路某旅館，警方臨檢發現2人在裡頭吸食安非他命，而李某竟瞎掰「我是為了檢定考試來讀書的啦！」警痛斥「胡扯！」
據悉，登記入住的李某有毒品前科，當警方敲門時，2人遲遲不願開門，直到警方至櫃台拿到備用鑰匙才打開門，而當時2人上身赤裸，桌上則擺著安毒與吸食器，2人承認持有毒品，警方遂將2人帶回偵訊。
李某供稱，他現在就讀大學公共行政系，正在準備英文檢定，看書都會想睡，所以用安毒提神，而毒品是在三重向綽號「阿俊」的男子購得。訊後，警方依毒品罪嫌將李、潘2人移送法辦。
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