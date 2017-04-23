女深夜爬賓士車頂 想演脫衣洗車秀

2017-04-23 12:08

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日凌晨，一名女子拖著行李箱在內湖區新明路上行走，沿路開停在路旁的車門，最後爬到一輛黑色賓士車車頂，在警方聞訊到場時，開始脫上衣表示自己在洗車，警方無奈下只好請求女警協助，將她帶回派出所，才終於結束這場鬧劇。

警方表示，該女子疑似有精神上的疾病，警方對於她這樣的做的動機目前也摸不著頭緒，目前該女子已經由家人帶回，受損車主也未報案，如車主有意報案，會依程序辦理。

據了解，該女子一路開汽車車門，查看裡面是不是有人，最後跳到一台賓士R350上，開始大罵三字經，並且自言自語，當警方到達現場時，她就開始脫衣服，並且跟警方說「奇怪，洗車不行喔」，最後甚至叫警方幫她買便當、還有八方雲集，並要求警方幫她把行李從車頂拿下來。

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