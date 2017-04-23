醉漢嗆警「爛毛」 被銬回1秒變孬

2017-04-23 11:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕禍從口出！新北市25歲鍾姓男子，23日清晨6時許於永和區成功路某卡拉OK前與朋友聊天，但因酒醉音量過大，民眾不堪其擾報警，警方趕抵時，鍾某不但沒有收斂，更大嗆警察「你們這群爛毛」，還說「我不敢動你是你穿制服，你有本事換便服看看！」最後再丟一句「臭卒仔」，亂罵的結果就是被上銬帶回。

鍾某到了派出所後，一整個大變樣，本來的氣焰全部消失不見，改口辯稱「當時是在罵我女朋友啦…」氣的警方大罵「你女朋友跟我一樣穿制服嗎？敢罵不敢當，鬼扯！」訊後，警方將鍾某依妨害公務罪嫌移送法辦。

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