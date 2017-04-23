「小彭于晏」現身移民署 人氣紅不讓

洽公民眾發現巫家豪神似藝人彭于晏，拿起手機對他猛拍。（記者王冠仁翻攝）

2017-04-23 11:24

〔記者王冠仁／台北報導〕第5屆移民署移民行政特考班學員巫家豪，目前在移民署台北市服務站實習，因為他長相酷似藝人彭于晏，受到許多洽公民眾與志工歡迎，紛紛找他拍照留念。

移民署指出，巫家豪小時候與弟弟及母親，跟著父親在泰國做旅行箱生意，產品外銷美國，無奈911事件之後生意直直落，因此才舉家遷回台灣。巫家豪原本是警察，但從警一段時間後在105年度時考上移民官；他因具泰語專長，正好趕上移民署此次移民行政特考班有招收泰文組。

巫家豪說，他返回台灣後繼續念國中，但曾適應不良，因此現在格外能了解外國人移居的苦。他還說，今年泰國潑水節（又名宋干節，是泰國傳統新年）期間，有3名泰國籍女子因案在台灣被移民署收容，她們想打電話跟家裡報平安，於是透過他向家鄉的母親傳達訊息，「能夠助人感到很踏實」。