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急煞火花四射！警車相撞驚悚畫面公布

2輛警車於路口相撞的剎那。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-23  11:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對警車車禍導致警員3傷1命危憾事，台中市警局六分局公布案發附近監視器畫面，畫面顯示西屯所兩輛警車，1前1後直行追逐攔查1輛疾駛又闖紅燈的汽車，前方的西屯所警車，與轉彎趕來支援的市政所警車相撞，撞擊前警車猛踩煞車，發出宛如撕裂般的高頻率聲響，撞擊剎那間火花四射，畫面相當驚悚。

畫面顯示，1輛汽車於福星路疾駛，另有1輛機車紅燈違規左轉，不過，西屯所的2輛警車，一前一後於福星路追逐，但他們並非追逐機車，而是追逐疾駛且闖紅燈的汽車，該汽車可能是攜帶棍棒，在逢甲大學旁流竄滋事的一群年輕人之一，該車闖紅燈，位於前方的西屯所警車，也跟著闖紅燈。

趕來支援的市政所警車，於烈美街見到闖紅燈的汽車，於福星路與烈美街口右轉攔截時，卻撞上在福星路直行的西屯所警車。

畫面顯示，撞擊之前，市政所警車緊急煞車，發出龐大的聲響，撞擊時兩車噴出火花，在地上滑行，撞毀路旁機車與民宅鐵門，畫面令人怵目驚心，六分局統計，波及路邊機車5輛、路燈1支斷倒、民宅2間鐵門與抽水機馬達毀損。

相關影音

2輛警車衝向路旁民宅。（記者張瑞楨翻攝）

警車相撞刮地，火光四射相當驚悚。（記者張瑞楨翻攝）

警方統計這起車禍波及路邊機車5輛、路燈1支斷倒、民宅2間鐵門與抽水機馬達毀損。（記者張瑞楨翻攝）

車禍現場一片狼籍。（記者張瑞楨翻攝）

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