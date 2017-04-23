警車相撞！3起鬥毆案齊發 警力應接不暇釀禍

現場遍佈碎片，警車車體扭曲，令人怵目驚心。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-23 10:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕針對台中市警局第六分局兩輛警車相撞，3傷1命危的憾事，六分局指出，這起車禍過程，是警方幾乎同一時間接獲3起報案，一群人數10多人的青少年，攜帶棍棒鬥毆，還在逢甲大學周圍流竄，轄區西屯派出所請求支援，並由兩輛警車，追捕逃竄的汽車，該汽車闖紅燈且速度極快，於西屯區福星路、烈美街口，與轉彎趕來支援的市政派出所警車相撞。

六分局指出，台中市警察局接獲3起通報的時間與地點如下：今天（23日）清晨4時19分，接獲青少年聚集企圖鬥毆報案，地點在逢甲大學旁的逢甲路，4時29分接獲報案，也是青少年聚集企圖鬥毆，地點在福星路、烈美街口的楓康超市旁，4時30分接獲通報，指青少年聚集，地點在逢甲大學旁的逢甲路。

第六分局勤務中心接獲市警局110轉報，調度線上警力趕赴現場，包括西屯所2輛警車，以及支援的市政所1輛警車，其中，西屯所警員蔡宗澤駕駛警車（編號623、車號AHN-7513）載著警員羅健智，到場時見到青少年騎乘汽機車四散離去，趕赴楓康超市時4時35分在福星路、烈美街口，發現數輛汽機車可疑，並追逐1輛疾駛流竄的汽車，鳴警笛開警示燈欲執行攔查時，行經上述路口，與趕來支援的市政所警車相撞，市政所警車由警員李孟昜駕駛（編號668、車號AHN-7522）搭載警員簡銘韋。

市政所警員簡銘韋（送榮總）一度失去心跳呼吸，送至台中榮總醫院後恢復心跳，他的頭部疑似撞到汽車玻璃而顱內出血，目前仍開刀急救中，市政所員警李孟昜，送中港澄清醫院急救，因顱內出血而在加護病房觀察中，西屯所羅健智與蔡宗澤，送中港澄清醫院後無大礙，上午已經出院。

台中市警局局長陳嘉昌，上午到醫院關心員警傷勢，囑咐醫院給予完善照護，並提醒員警執勤時，注意執勤安全，台中市長林佳龍也表達關心之意。