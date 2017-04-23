警車相撞！3起鬥毆案齊發 警力應接不暇釀禍
現場遍佈碎片，警車車體扭曲，令人怵目驚心。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕針對台中市警局第六分局兩輛警車相撞，3傷1命危的憾事，六分局指出，這起車禍過程，是警方幾乎同一時間接獲3起報案，一群人數10多人的青少年，攜帶棍棒鬥毆，還在逢甲大學周圍流竄，轄區西屯派出所請求支援，並由兩輛警車，追捕逃竄的汽車，該汽車闖紅燈且速度極快，於西屯區福星路、烈美街口，與轉彎趕來支援的市政派出所警車相撞。
六分局指出，台中市警察局接獲3起通報的時間與地點如下：今天（23日）清晨4時19分，接獲青少年聚集企圖鬥毆報案，地點在逢甲大學旁的逢甲路，4時29分接獲報案，也是青少年聚集企圖鬥毆，地點在福星路、烈美街口的楓康超市旁，4時30分接獲通報，指青少年聚集，地點在逢甲大學旁的逢甲路。
第六分局勤務中心接獲市警局110轉報，調度線上警力趕赴現場，包括西屯所2輛警車，以及支援的市政所1輛警車，其中，西屯所警員蔡宗澤駕駛警車（編號623、車號AHN-7513）載著警員羅健智，到場時見到青少年騎乘汽機車四散離去，趕赴楓康超市時4時35分在福星路、烈美街口，發現數輛汽機車可疑，並追逐1輛疾駛流竄的汽車，鳴警笛開警示燈欲執行攔查時，行經上述路口，與趕來支援的市政所警車相撞，市政所警車由警員李孟昜駕駛（編號668、車號AHN-7522）搭載警員簡銘韋。
市政所警員簡銘韋（送榮總）一度失去心跳呼吸，送至台中榮總醫院後恢復心跳，他的頭部疑似撞到汽車玻璃而顱內出血，目前仍開刀急救中，市政所員警李孟昜，送中港澄清醫院急救，因顱內出血而在加護病房觀察中，西屯所羅健智與蔡宗澤，送中港澄清醫院後無大礙，上午已經出院。
台中市警局局長陳嘉昌，上午到醫院關心員警傷勢，囑咐醫院給予完善照護，並提醒員警執勤時，注意執勤安全，台中市長林佳龍也表達關心之意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 全都被拍到了！ 揭密金正恩的極樂世界
- 釣魚變賞鯨 七股外海偽虎鯨現蹤
- 中國羽球大師賽》台將男雙、混雙 勇闖決賽
- 世界地球日 台南市逾3千人響應淨灘
- 兆豐銀擬年撥獲利10％ 防制洗錢
- 法國總統大選 海外領地、僑民提前1天投票
- 6千公斤石蚵 千人剝蚵滿載而歸
- 拚新南向觀光 花蓮搶泰國客
- 老蔣銅像遭斬首 退將嗆：若再繼續不只有八田與一
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- 台灣低薪原因 謝金河：國內製造業贏家寧變外資
- 男星國中就超有生意頭腦 靠賣色情雜誌配乳液賺大錢！
- 【夢的櫥窗】 遊夢
- 【藝文短訊】 春天讀詩讀楊牧
- 離譜造林被抓包 中市2百平方米竟種3千棵
- 問題比7年前土雞蛋更嚴重 學者︰應儘速查出污染源
- 健身房女廁沒有極限 館長：經血衛生棉貼在牆上
- 三原慧悟做出可拿起來的珍奶！ 結果卻出乎意料...
- 國軍人事》陸軍副司令 季連成呼聲高
- NBA》會吵的孩子有糖吃 大莫里斯：米爺像愛哭的寶寶
- 教部要台大「即刻」選校長 教授批逼宮
- 基市體育館、泳池老舊 擬採ROT招商
- 衝衝衝！神轎衝水路、迎客王
- 楓樹分校童籌畢旅費 種菜自賣先送驗
- 【貓收藏】 色就是空
- 被傳復合前夫 花蝴蝶爆乳共進晚餐
- MLB》王牌挨轟不要緊 小熊隊友挺你
- 港模穿比基尼伴遊富商 否認不倫竟稱「偶遇」
- 癌末粉絲最後願望想看《神力女超人》 導演掛保證：正在努力中
- 法國大選若極右vs.極左 將是歐盟夢魘
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Conviction doubts lead to man’s release
- 滂沱大雨下市區 水利署︰解旱等梅雨
- 【朵朵小語】 樹蔭之下
- 選手建言》盧彥勳：協會回歸專業 開放選手參與
- 空品亮紅燈 環團：燃煤才是元凶
- 徐佳瑩嗨唱尬伍佰 熱舞洩露南半球
- 戴佩妮開唱慶生 最好的生日禮物是...
- 盧彥勳台日戰爭冠 今日賽事預告與轉播
- 公所抓亂倒垃圾 監視器被偷
標題：警車相撞！3起鬥毆案齊發 警力應接不暇釀禍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email