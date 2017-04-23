酒後互看不順眼 14酒客KTV內大亂鬥
2017-04-23 10:39
警方到場將滋事酒客帶回偵辦。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區中華路上1間KTV，今日清晨5時許驚傳酒客鬥毆，20歲陳姓男子與36歲張姓男子在大廳時因互看起口角，2人大打出手，各自在包廂歡唱的友人聽聞後也加入戰局，雙方14人在店內鬥毆，警方獲報後緊急出動快打部隊到場壓制，將14人帶回，經查僅有其中1人勸架時遭毆傷，所幸無生命危險。
新莊分局表示，今日清晨5時許接獲民眾報案，指稱轄區內KTV有酒客打架，警方立即出動40名快打警力到場，警方到場後雙方已各自散開，事後清查總共有14人參與「混戰」，隨後循線將所有涉案人帶回偵辦。
警方調查，事件起因為陳男在KTV大廳時看了張男一眼，雙方因為酒後火氣不小，張男當場嗆聲：「看三小？」陳男隨即回嗆：「不能看喔？」雙方才大打出手，各自的友人聽聞吵架聲後也參戰。
偵訊時陳男供稱，雙方拉扯時對方將他脖子上、媽媽送他的的項鍊扯斷，他才會「爆氣」動手打人，警方訊後依妨害秩序、毀損、傷害罪嫌將14人移送法辦。
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