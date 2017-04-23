賞螢遭樹木壓傷 1歲幼童顱內出血
2017-04-23 10:25
〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣峨眉鄉藤坪親水公園的賞桐步道，昨晚舉行「螢火蟲之旅」活動，卻有樹木突然倒塌，壓住52歲周姓男子和1歲又11個月大的周姓男童，中年男子被救出後頭部有撕裂傷，幼童送醫後發現有顱內出血情況危急。
據《聯合報》報導，峨眉消防分隊指出，倒塌樹木長達5公尺，約有0.5公尺寬，當時在現場的員警看到52歲的周男被樹木壓住，擔心移動他會傷到腰椎，因此先將男童抱上車由警車載送，於半路上再轉到救護車上。
52歲周男和男童隨後分送到榮民醫院竹東分院和台大醫院竹東分院救治，但男童顱內出血狀況嚴重，連忙再轉到林口長庚醫院急救，仍然沒有脫離生命危險。
峨眉鄉長江寧增指出，這2名遊客在結束賞螢行程後，在回程的路上被枯樹壓住，公所人員在當時緊急幫忙傷患送醫，之後也會負責處理後續狀況。
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