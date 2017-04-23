疑八田與一銅像頭部丟水庫 潛水員下水搜尋

八田與一銅像頭部仍無著落，懷疑遭丟棄烏山頭水庫內，嘉南農田水利會今日上午派專業潛水員下水打撈。（記者王涵平攝）

2017-04-23 10:14

〔記者王涵平／台南報導〕八田與一銅像頭部仍無著落，懷疑遭丟棄烏山頭水庫內，嘉南農田水利會今日上午派專業潛水員下水打撈，目前持續進行中。

「嘉南大圳之父」八田與一銅像頭部遭前北市議員李承龍鋸斷之後，李否認拿走頭像，也有遊客在李作案後拍到頭像仍在的照片，各界紛紛揣測頭像是否遭丟棄水庫內。

由於李承龍住宿的飯店旁有一僻靜道路通往水庫舊出水口，也可通往壩頂，水利會懷疑會否遭丟棄舊出水口附近水庫邊，今日委託專業水下打撈公司，派出3位專業潛水員輪流下水。

水利會人員表示，水庫水深20公尺，預計在可能丟棄處，水下地毯式搜尋後才會結束。潛水員表示今日水下能見度不錯，將以拉繩定位方式沿著壩堤邊水下逐步搜尋。

相關影音