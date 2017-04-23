| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

疑八田與一銅像頭部丟水庫 潛水員下水搜尋

八田與一銅像頭部仍無著落，懷疑遭丟棄烏山頭水庫內，嘉南農田水利會今日上午派專業潛水員下水打撈。（記者王涵平攝）

2017-04-23  10:14

〔記者王涵平／台南報導〕八田與一銅像頭部仍無著落，懷疑遭丟棄烏山頭水庫內，嘉南農田水利會今日上午派專業潛水員下水打撈，目前持續進行中。

「嘉南大圳之父」八田與一銅像頭部遭前北市議員李承龍鋸斷之後，李否認拿走頭像，也有遊客在李作案後拍到頭像仍在的照片，各界紛紛揣測頭像是否遭丟棄水庫內。

由於李承龍住宿的飯店旁有一僻靜道路通往水庫舊出水口，也可通往壩頂，水利會懷疑會否遭丟棄舊出水口附近水庫邊，今日委託專業水下打撈公司，派出3位專業潛水員輪流下水。

水利會人員表示，水庫水深20公尺，預計在可能丟棄處，水下地毯式搜尋後才會結束。潛水員表示今日水下能見度不錯，將以拉繩定位方式沿著壩堤邊水下逐步搜尋。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八田與一 李承龍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：疑八田與一銅像頭部丟水庫 潛水員下水搜尋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.