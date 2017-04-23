不滿吵架還硬要 女怒告男友性侵

2017-04-23 09:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓房仲業務員與19歲的女友小琪（化名），去年10月中旬發生嚴重口角在家中冷戰。林男清晨睡醒時，竟將手指伸進女友私密處想要「來一下」，卻遭拒絕；隔了3小時，再次伸手卻惹毛小琪，憤怒之下報警抓人，還指控男友藏毒。基隆地檢署檢察官則認為，無積極證據證明林男有違反小琪的意願，予以不起訴處分。

檢警調查，25歲林男確實有吸食毒品的紀錄，案發當時小琪指控男友在家中藏有毒品，警方到場搜查卻都未發現，隨後又向警員表示，自己遭到男友性侵，要告他妨害性自主。

小琪向警方控訴林男，在清晨約4時許，將手伸進自己的私密處，因為不願意配合，所以要他把手指頭伸出來；未料，大約在上午8時許，男友又再次伸手，讓自己覺得不舒服，所以要對他提告。

林男則向警方表示，並沒有違背女友意願，但因為口角吵架，才會激怒她，沒有要強制侵犯她的意思。

檢察官調查後認為，沒有積極證據證明林男是違反小琪的意願對她進行性行為，罪證不足予以不起訴處分。