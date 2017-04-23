| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

追捕鬥毆嫌犯 警車對撞1命危、3輕傷

警車車頭嚴重損壞，並波及路旁機車。扭曲。（記者張瑞楨翻攝）

2017-04-23  09:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局六分局兩輛警車4名員警，今天清晨4時許處理打架鬥毆案時，因追捕闖紅燈的鬥毆者而發生車禍，2輛警車相撞，4名警員受輕重傷，其中，傷勢最重的是市政所警員簡銘韋，一度失去心跳，送到台中榮總急救時才恢復心跳，目前仍命危中

事發現場一片狼藉，車體扭曲的警車，被撞毀的機車以及汽機車零件遍佈，員警被卡在警車內等待救援，台中消防局出動15人破壞車體救人，撞車原因調查中。

警方初步調查，今天清晨4時許，台中市西屯區發生鬥毆事件，西屯所緊急請求支援，其中，西屯所由警員蔡宗澤（23歲，輕傷）駕駛，載著警員羅健智（21歲，輕傷），追捕前方騎乘汽機車逃逸的鬥毆者，鬥毆者於西屯區烈美街、福星路口闖紅燈，這輛警車也跟著闖紅燈，卻撞上在同一路口轉彎趕來支援的市政所警車，該警車由市政所由警員李孟昜（25歲，臉部與手部擦傷）駕駛，載著警員簡銘韋（21歲，命危），兩輛警車撞擊時，波及路旁的汽機車，現場到處都是破碎的零件，以及扭曲的警車車體。

消防局接獲報案，緊急派遣救難人員15人與救護車3輛，把卡在車內的員警救出，不過，簡銘韋卻已經沒有心跳呼吸，緊急送醫後，已經恢復心跳，但仍有生命危險。

員警卡在扭曲的車體內，現場慘不忍睹。（記者張瑞楨翻攝）

現場遍佈汽機車碎片，一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）

消防局破壞警車搶救困在車內的員警。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命危 相撞 警匪 警車相撞 車禍 追捕 闖紅燈
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：追捕鬥毆嫌犯 警車對撞1命危、3輕傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.