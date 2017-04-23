追捕鬥毆嫌犯 警車對撞1命危、3輕傷
2017-04-23 09:34
警車車頭嚴重損壞，並波及路旁機車。扭曲。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局六分局兩輛警車4名員警，今天清晨4時許處理打架鬥毆案時，因追捕闖紅燈的鬥毆者而發生車禍，2輛警車相撞，4名警員受輕重傷，其中，傷勢最重的是市政所警員簡銘韋，一度失去心跳，送到台中榮總急救時才恢復心跳，目前仍命危中
事發現場一片狼藉，車體扭曲的警車，被撞毀的機車以及汽機車零件遍佈，員警被卡在警車內等待救援，台中消防局出動15人破壞車體救人，撞車原因調查中。
警方初步調查，今天清晨4時許，台中市西屯區發生鬥毆事件，西屯所緊急請求支援，其中，西屯所由警員蔡宗澤（23歲，輕傷）駕駛，載著警員羅健智（21歲，輕傷），追捕前方騎乘汽機車逃逸的鬥毆者，鬥毆者於西屯區烈美街、福星路口闖紅燈，這輛警車也跟著闖紅燈，卻撞上在同一路口轉彎趕來支援的市政所警車，該警車由市政所由警員李孟昜（25歲，臉部與手部擦傷）駕駛，載著警員簡銘韋（21歲，命危），兩輛警車撞擊時，波及路旁的汽機車，現場到處都是破碎的零件，以及扭曲的警車車體。
消防局接獲報案，緊急派遣救難人員15人與救護車3輛，把卡在車內的員警救出，不過，簡銘韋卻已經沒有心跳呼吸，緊急送醫後，已經恢復心跳，但仍有生命危險。
員警卡在扭曲的車體內，現場慘不忍睹。（記者張瑞楨翻攝）
現場遍佈汽機車碎片，一片狼藉。（記者張瑞楨翻攝）
消防局破壞警車搶救困在車內的員警。（記者張瑞楨翻攝）
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