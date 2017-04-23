| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

頭戴安全帽、遮圍巾 男子搶走超商2萬多元

高雄市三民區一家超商昨晚發生持刀搶案。（照片翻攝自爆料公社）

2017-04-23  09:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市昨晚發生超商搶案，一名男子頭戴安全帽、脖子圍上頭巾，晚間7時許進入三民區一家超商，佯裝客人坐在店內休息，一直坐到晚間10時左右，才持預藏的水果刀，到櫃台搶走現金2萬3635元及1包香菸，警方獲報到場正擴大調閱監視器偵辦中。

警方接獲報趕至現場發現，1名女性店員及2名目擊者在場，經目擊者表示，歹徒年約30多歲，頭戴半罩式安全帽，著深色上衣，迷彩長褲，行搶後從店門口左邊方向步行離去，警方立即查察四周，未見歹徒行蹤。

根據女店員表示，歹徒行跡怪異，約於昨晚7時，就頭戴安全帽、脖子圍上頭巾，坐在店內，一直坐到晚間10時左右，才到收銀台前，拿出預藏水果刀，喝令她將收銀櫃錢拿出來，她當時很緊張，因此叫歹徒自己進來櫃檯拿，歹徒自行進入櫃檯並操作收銀機，打開搜括2萬3635元及一包香菸後步行逃逸，全案三民二分局成立專案小組，擴大調閱監視器積極偵辦中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 安全帽 行搶 超商
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：頭戴安全帽、遮圍巾 男子搶走超商2萬多元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.