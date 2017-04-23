頭戴安全帽、遮圍巾 男子搶走超商2萬多元

高雄市三民區一家超商昨晚發生持刀搶案。（照片翻攝自爆料公社）

2017-04-23 09:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市昨晚發生超商搶案，一名男子頭戴安全帽、脖子圍上頭巾，晚間7時許進入三民區一家超商，佯裝客人坐在店內休息，一直坐到晚間10時左右，才持預藏的水果刀，到櫃台搶走現金2萬3635元及1包香菸，警方獲報到場正擴大調閱監視器偵辦中。

警方接獲報趕至現場發現，1名女性店員及2名目擊者在場，經目擊者表示，歹徒年約30多歲，頭戴半罩式安全帽，著深色上衣，迷彩長褲，行搶後從店門口左邊方向步行離去，警方立即查察四周，未見歹徒行蹤。

根據女店員表示，歹徒行跡怪異，約於昨晚7時，就頭戴安全帽、脖子圍上頭巾，坐在店內，一直坐到晚間10時左右，才到收銀台前，拿出預藏水果刀，喝令她將收銀櫃錢拿出來，她當時很緊張，因此叫歹徒自己進來櫃檯拿，歹徒自行進入櫃檯並操作收銀機，打開搜括2萬3635元及一包香菸後步行逃逸，全案三民二分局成立專案小組，擴大調閱監視器積極偵辦中。