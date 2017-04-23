彰化鹿港工廠火災 濃煙驚人
2017-04-23 08:45
〔記者劉曉欣／彰化報導〕濃煙驚人！彰化縣鹿港鎮頂草路1家塑膠射出工廠，今天早上7時許傳出火災，彰化縣消防局派出18車37人搶救，在8時許撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡。
彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，這家工廠是鐵皮加蓋，消防員直搗內部滅火，燃燒面積約100多平方公尺，部分機台、原物料都有受損，初估不成災，起火原因調查中。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 全都被拍到了！ 揭密金正恩的極樂世界
- 問題比7年前土雞蛋更嚴重 學者︰應儘速查出污染源
- 《中英對照讀新聞》Seoul City considers gondola crossing the Han River 首爾特別市擬建跨漢江空中纜車
- 林瑞陽帥兒闖星河 放話不靠爸靠兩力
- 詭譎房市！桃園竟首見億元豪宅成交案
- 縱鶴拳師與生換藝 詠春也摘銀
- 李季準失智認不得人 獲頒金鐘卻淚崩
- 自由廣場》政策鼓勵拆古厝？
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- 老蔣銅像遭斬首 退將嗆：若再繼續不只有八田與一
- 法國大選》馬克宏喊非左非右 親商親歐
- 美職球探盯上 朱育賢不分心
- 勇敢抗癌 職能治療幫忙拉一把
- 焦點評論》鄭成功不應再被黨國綁架
- 瞎密~「張三李四」的炫 竟上同志交友軟體
- 「板金」唯一女生 彭星蓉前進全國賽
- NBA》「牆哥」攻29分仍無用 老鷹大勝巫師搶下一勝
- 迎杜鵑花季 志工上合歡山淨山
- 法國總統大選 海外領地、僑民提前1天投票
- 運動協會除弊 開放全民參與
- 周湯豪甩媽寶硬槓炎亞綸 粉絲也開戰
- 「處理太草率」 業者：會害死彰化蛋業
- 餐點先拿給別人拍照惹眾怒... 鐵板燒否認對方是部落客
- NBA》柯爾身體不適 將缺席勇士拓荒者第三戰
- 《目擊者》花絮爆雷 拍攝祕辛好嚇人
- 南韓桌球賽》不敵星國天后 陳思羽無緣搶金
- 出身海龍蛙兵 江啟臣睡金門坑道半年
- 法國大選首輪投票 川普暗挺勒班
- 訪美術館 林智堅︰活化遺址值得學習
- 〈女人向前走〉化敵為友 我的小三閨蜜
- 基市體育館、泳池老舊 擬採ROT招商
- 謝千鶴3千公尺 衝破38年全國紀錄
- 拍到了！東沙環礁珊瑚產卵
- 南門陸橋不拆 南門國小盼改善安全
- 自強泳池閒置 新北市府擬朝公園規劃
- 徐佳瑩嗨唱尬伍佰 熱舞洩露南半球
- 嘿咻被孩子撞見怎麼辦？專家建議....
- 中國鋁箔產品 美擬課雙反稅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Conviction doubts lead to man’s release
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：彰化鹿港工廠火災 濃煙驚人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分