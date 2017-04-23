彰化鹿港工廠火災 濃煙驚人

2017-04-23 08:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕濃煙驚人！彰化縣鹿港鎮頂草路1家塑膠射出工廠，今天早上7時許傳出火災，彰化縣消防局派出18車37人搶救，在8時許撲滅火勢，所幸沒有人員傷亡。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，這家工廠是鐵皮加蓋，消防員直搗內部滅火，燃燒面積約100多平方公尺，部分機台、原物料都有受損，初估不成災，起火原因調查中。

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