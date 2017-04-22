雨天憂高齡老母行動不便 子讓母坐車內等反遭誤會

2017-04-22 23:54

［記者陳恩惠／台北報導］一對情侶駕車欲離開北市承德公園地下停車場時，發現有名老婦呆坐未發動的車內，車窗雖然留了縫，但地下室悶熱，一邊聯絡陳姓車主，一邊將老阿嬤送到管理室休息，事後救援影片PO上網，引起網友憤怒熱議；陳姓車主今天下午出面澄清，老母高齡失智又失能，下雨天擔心她行動不便，於是將她獨自留在車內等候，由他去購買她的保健食品，因結帳出問題所以擔擱，真相大白後，PO文晚間全遭刪除。

阿嬤被鎖車內一事，網友留言怒批「真的很扯」、「還好你們願意幫助阿嬤」、「太狠了吧！老人家耶」、「地下停車場真的很悶熱耶！怎麼忍心把自己媽媽丟在車裡？」、「好扯，讓老人家枯等那麼久，太誇張」，但也有網友認為，原PO沒有留到最後，或許車主有苦衷，阿嬤被留在車上的時間也有待查證。

67歲陳姓車主澄清說，91歲的老母親中度失智、重度失能且行動不便，母子倆相依為命，由他獨自照顧，昨天晚間由於必須去買老母親所需的保健食品，天卻下起大雨，擔心她跟著去會滑倒，且母親也不願下車，只好讓她留在車內等候，沒想到前方客人結帳出問題，拖延了一陣時間。

陳姓車主說，他下車時，有將車窗的四扇窗打開通風，也留下素粽、餅乾等糧食，以防老母親饑餓，沒想到這件事竟引起大家關注，對於自己處置不當的地方，誠心向社會大眾道歉，同時也感謝熱心民眾的幫忙。