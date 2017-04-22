路邊遭砍南市退休警 黑、白兩道交友廣闊
2017-04-22 23:20
〔記者王捷／台南報導〕台南一名吳姓男子，昨晚與王男及另外3名朋友在東區林森路某快炒店喝酒，席間吳男與王男發生口角，王男離席半個小時後帶了一把短柄武士刀，趁隙直接插進吳男的左肩胛骨，作案後逃逸，不過案發後警方談到此案都語帶保留，對此一名邱姓分局長透露，其實是因為吳男是某市議員的姪子，所以警方才三緘其口。
昨晚23時許，吳男與王男及一桌友人，在燒烤店前喝酒聊天，席間吳男與王男口角，王男突然離席，半小時後就帶著小武士刀，趁著吳男來不及反應，拔刀就刺向吳男，吳男被刺後倒地，王男則立即開車逃逸，事後警方對外宣稱，案件內容相當簡單，目前還在追查，其他案件細節三緘其口。
分局長說，吳男綽號「五加」，曾經是刑警，黑、白兩道交友廣闊，但曾涉及一起與酒店相關的案件被停職，無罪之後復職，最後到後甲所服務，大多數警察同事對他的評價都不錯。
有警員打電話問候吳男，但接起電話的是一名女性，同時告知吳男目前在加護病房，狀況還好，不用太擔心。
警方指出，雖然目前已知曉王男綽號，但目前還找不到兇嫌，這起糾紛的原因將等王男落網後才能得知，全案將往殺人未遂偵辦，警方已透過人際關係調查。
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